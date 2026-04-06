Reconoce Pemex ‘recuperación estructural’ y anuncia inversión de 1,852 mdp en unidades medicas

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México
/ 6 abril 2026
    Reconoce Pemex ‘recuperación estructural’ y anuncia inversión de 1,852 mdp en unidades medicas
    La petrolera invertirá 1,852 millones de pesos entre 2026 y 2027. El plan contempla la intervención de 66 unidades médicas, la modernización de sistemas críticos y la compra de equipo biomédico. CUARTOOSCURO

Ante denuncias del personal por servicios deficientes, Pemex reconoció un rezago histórico en su infraestructura médica y anunció proceso de recuperación

Ante señalamientos de su personal sobre un posible colapso en sus servicios, Pemex aseguró que atraviesa un proceso de “recuperación estructural” para revertir rezagos acumulados durante décadas, particularmente en infraestructura médica, mantenimiento y operación.

La petrolera reconoció que, ante la falta de capacidad instalada, ha tenido que recurrir a un modelo mixto para garantizar la atención a su personal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/resienten-en-pemex-colapso-en-sus-servicios-DH19783264

Actualmente, 75 centros de trabajo sin hospital propio dependen de servicios subrogados, médicos institucionales y particulares, mientras que los casos de especialidad son canalizados a hospitales con mayor capacidad.

Pemex informó que su Programa Integral de Mantenimiento prevé una inversión de mil 852 millones de pesos para 2026-2027, que contempla intervenir 66 unidades médicas en el país.

También busca modernizar infraestructura crítica —como elevadores y sistemas eléctricos—, adquirir equipo biomédico y dar mantenimiento a instalaciones que, en varios casos, presentan deterioro por años de falta de atención.

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