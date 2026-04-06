Reconoce Pemex ‘recuperación estructural’ y anuncia inversión de 1,852 mdp en unidades medicas

Ante señalamientos de su personal sobre un posible colapso en sus servicios, Pemex aseguró que atraviesa un proceso de “recuperación estructural” para revertir rezagos acumulados durante décadas, particularmente en infraestructura médica, mantenimiento y operación.

La petrolera reconoció que, ante la falta de capacidad instalada, ha tenido que recurrir a un modelo mixto para garantizar la atención a su personal.