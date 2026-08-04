Recupera Gobierno de México 500 mil dólares de caso García Luna

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    Recupera Gobierno de México 500 mil dólares de caso García Luna
    La Presidenta señaló que se reclamarán todos los recursos y bienes incautados a mexicanos en EU. CUARTOSCURO

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer en ‘la mañanera’ que se informará pronto el destino de los recursos recuperados

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno mexicano recuperó 500 mil dólares del caso del ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien cumple una sentencia de 38 años de prisión en Estados Unidos tras ser hallado culpable de delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.

“Vamos a traer a Omar Reyes, que es el titular de la UIF, porque acaban de ser recuperados 500 mil dólares del caso García Luna; Quinientos mil dólares que los vamos a dedicar además a algo particular”, informó la Presidenta durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-ahorro-5-mil-mdp-por-eliminar-pensiones-doradas-alcalde-sheinbaum-niega-marcha-atras-a-la-reforma-EE22622886

La Mandataria comentó que la recuperación de estos recursos tiene que ver con el caso Weinberg.

En mayo, un tribunal de Florida condenó a la familia Weinberg, presuntos prestanombres de García Luna, a pagar 578.5 millones de dólares a México por daño patrimonial.

La Presidenta además fue cuestionada sobre si México está en condiciones de solicitar parte se los 15 mil millones de dólares que Estados Unidos ha solicitado confiscar al Ismael “El Mayo” Zambada.

“A ver si la Fiscal puede... publicar qué significan esos 15 mil millones de dólares. porque no es que ya los tengan identificados. Es una estimación del daño que pudo haber provocado “El mayo” Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente, que fue parte del tráfico de drogas. Entonces, es una estimación de la Fiscalía o del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No significa que ya los tengan identificados y en todos esos casos se solicita si hay incautación que sea entregado”, respondió la Mandataria.

Sheinbaum aseguró que si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, el Gobierno mexicano va a solicitar que sea entregado a México, en el marco de las leyes, porque el principal daño se ejerció en el País, y es lo que se determina en el marco de las leyes de colaboración.

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