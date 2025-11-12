$!Recupera Nayarit playas que fueron vendidas irregularmente por exgobernadores

El Gobierno de Nayarit informó sobre la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados de bienes, entre lotes y terrenos en playas, valuados hasta en 100 mil millones de pesos, como parte de un operativo para rescatar propiedades del estado que fueron vendidas irregularmente durante los sexenios de los ex Gobernadores priistas Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017).

Los bienes recuperados mediante procesos de rescisión, nulidades, acuerdos reparatorios y procedimientos administrativos se encuentran principalmente en zonas de alta plusvalía turística: Nuevo Vallarta/Nuevo Nayarit, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle y Sayulita, así como en el municipio de Compostela.

TE PUEDE INTERESAR: Arrebata crimen organizado a mil 800 mdp por extorsión a productores del campo

“Ya se agotó la última instancia que pudieran tener los querellantes en el proceso que hemos estado llevando a cabo y cuánto territorio hemos recuperado. Un promedio de 9 millones 620 mil metros cuadrados con un costo promedio que equivaldría a 50 mil millones de pesos. Y si hacemos a un lado los terrenos que están en breña y a los que se les llevarían servicios públicos, serían seguramente 100 mil millones de pesos o más”, afirmó el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en conferencia de prensa desde la sede de la FGR en la Ciudad de México.

”Reformamos y construimos diferentes leyes; Nayarit ya no venderá terrenos”, añadió el morenista, tras señalar que los terrenos recuperados serán destinados a la creación de un fondo con el que financiarán escuelas, puentes y caminos, además de garantizar un retiro digno para las y los trabajadores del estado.