Recupera Nayarit playas que fueron vendidas irregularmente por exgobernadores

México
/ 12 noviembre 2025
    Recupera Nayarit playas que fueron vendidas irregularmente por exgobernadores
    El origen de la investigación se basa en una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit. FOTO: REFORMA

Los bienes recuperados mediante procesos de rescisión, nulidades, acuerdos reparatorios y procedimientos administrativos se encuentran principalmente en zonas de alta plusvalía turística

El Gobierno de Nayarit informó sobre la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados de bienes, entre lotes y terrenos en playas, valuados hasta en 100 mil millones de pesos, como parte de un operativo para rescatar propiedades del estado que fueron vendidas irregularmente durante los sexenios de los ex Gobernadores priistas Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017).

Los bienes recuperados mediante procesos de rescisión, nulidades, acuerdos reparatorios y procedimientos administrativos se encuentran principalmente en zonas de alta plusvalía turística: Nuevo Vallarta/Nuevo Nayarit, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle y Sayulita, así como en el municipio de Compostela.

TE PUEDE INTERESAR: Arrebata crimen organizado a mil 800 mdp por extorsión a productores del campo

“Ya se agotó la última instancia que pudieran tener los querellantes en el proceso que hemos estado llevando a cabo y cuánto territorio hemos recuperado. Un promedio de 9 millones 620 mil metros cuadrados con un costo promedio que equivaldría a 50 mil millones de pesos. Y si hacemos a un lado los terrenos que están en breña y a los que se les llevarían servicios públicos, serían seguramente 100 mil millones de pesos o más”, afirmó el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en conferencia de prensa desde la sede de la FGR en la Ciudad de México.

”Reformamos y construimos diferentes leyes; Nayarit ya no venderá terrenos”, añadió el morenista, tras señalar que los terrenos recuperados serán destinados a la creación de un fondo con el que financiarán escuelas, puentes y caminos, además de garantizar un retiro digno para las y los trabajadores del estado.

$!Recupera Nayarit playas que fueron vendidas irregularmente por exgobernadores

Venta simulada

El origen de la investigación se basa en una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit por el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), con sede en el municipio de Bahía de Banderas, por operaciones de adquisición, arrendamiento, comodato y venta de terrenos con destino turístico entre 2005 y 2021.

Para ello, indicaron autoridades, se simularon actos jurídicos (comodato, arrendamiento, compraventa) para favorecer a particulares y funcionarios, sin que los recursos ingresaran al patrimonio estatal.

”Tierra con un valor tan importante como es la Riviera Nayarit tuvo un costo de hasta 50 pesos por el metro cuadrado frente al mar”, ejemplificó Gabriel Camarena, Consejero Jurídico estatal.

Por las adquisiciones ilícitas se iniciaron procesos judiciales contra los exgobernadores priistas González Sánchez, actualmente prófugo de la justicia, y Sandoval Castañeda, preso en el penal El Rincón por recibir sobornos del narco; así también contra personas físicas.

Desde 2022, la Fiscalía de Nayarit informó que un juez giró dos órdenes de aprehensión contra Ney González Sánchez por delitos de corrupción y lo señaló como prófugo.

En ese año indicó que estaban activas fichas rojas de Interpol contra el exmandatario y otro exfuncionario.

En marzo de 2025 se reportó que la FGR solicitó orden de captura federal por un quebranto multimillonario de FIBBA, atribuyendo una estrategia delictiva de simulación de pagos durante la gestión de González Sánchez; la decisión judicial se mantuvo bajo reserva.

En junio de ese año se consignó que una suspensión obtenida por Ney González contra una orden previa fue revocada.Respecto a Sandoval, se informó que siguen las investigaciones.

Aseguran 359 cuentas

La fiscal especializada de control competencial de la FGR, Cristina Reséndez, informó que existen indagatorias abiertas, incluso contra un entramado de familiares y empresas de dichos exmandatarios.

”Gracias al trabajo conjunto se obtuvo la autorización judicial para acceder a información bancaria y asegurar las cuentas relacionadas con las personas imputadas. Se solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias conocidas, y por conocer, con un monto total de 7 mil 213 millones de pesos en moneda nacional, pertenecientes a 45 personas y 82 personas morales y 82 personas físicas”, dijo Petronilo Díaz Ponce, Fiscal General de Nayarit.

”Hoy podemos afirmar que 359 cuentas bancarias se encuentran aseguradas y sus movimientos fueron analizados por el Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República, que realizó un exhaustivo estudio financiero y patrimonial de los involucrados”.

Temas


playas
ventas
Gobierno

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
NVIDIA estará realizando esta fuerte inversión a través de un socio local que operará esta fábrica de inteligencia artificial.

Viene impacto positivo en educación y futuro laboral con ‘fábrica de IA’ de NVIDIA en la región
Salinas Pliego ha afirmado que en el caso mexicano le están buscando cobrar más de lo que en realidad se debe.

Aprietan a Salinas Pliego con demandas por adeudos en México y Estados Unidos; se viven horas clave en procesos
La diputada Beatriz Fraustro (izq.), presentó una iniciativa para tipificar como delito la cohabitación forzada de menores de 18 años en Coahuila, estableciendo penas de ocho a quince años de prisión y multas económicas, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de uniones tempranas e informales.

Analiza Congreso de Coahuila reconocer como delito la cohabitación forzada de menores de edad
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó cambios a la Ley para regular los casinos tras investigaciones de la UIF que desmantelaron redes de lavado.

Sheinbaum anuncia cambios de Ley para regular casinos; revelan Modus operandi de lavado
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
Sheinbaum afirmó que la marcha “Generación Z” no es un movimiento juvenil auténtico, sino una estrategia de la oposición para atacar al gobierno con fines políticos

‘Ni a chavorrucos llegan’... Sheinbaum ve a actores políticos detrás de la marcha Generación Z
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
Trece casinos en ocho estados fueron bloqueados por la SHCP debido a su presunto uso para el lavado de dinero del crimen organizado

Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero ligado al crimen organizado