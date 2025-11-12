Recupera Nayarit playas que fueron vendidas irregularmente por exgobernadores
Los bienes recuperados mediante procesos de rescisión, nulidades, acuerdos reparatorios y procedimientos administrativos se encuentran principalmente en zonas de alta plusvalía turística
El Gobierno de Nayarit informó sobre la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados de bienes, entre lotes y terrenos en playas, valuados hasta en 100 mil millones de pesos, como parte de un operativo para rescatar propiedades del estado que fueron vendidas irregularmente durante los sexenios de los ex Gobernadores priistas Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017).
Los bienes recuperados mediante procesos de rescisión, nulidades, acuerdos reparatorios y procedimientos administrativos se encuentran principalmente en zonas de alta plusvalía turística: Nuevo Vallarta/Nuevo Nayarit, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle y Sayulita, así como en el municipio de Compostela.
“Ya se agotó la última instancia que pudieran tener los querellantes en el proceso que hemos estado llevando a cabo y cuánto territorio hemos recuperado. Un promedio de 9 millones 620 mil metros cuadrados con un costo promedio que equivaldría a 50 mil millones de pesos. Y si hacemos a un lado los terrenos que están en breña y a los que se les llevarían servicios públicos, serían seguramente 100 mil millones de pesos o más”, afirmó el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en conferencia de prensa desde la sede de la FGR en la Ciudad de México.
”Reformamos y construimos diferentes leyes; Nayarit ya no venderá terrenos”, añadió el morenista, tras señalar que los terrenos recuperados serán destinados a la creación de un fondo con el que financiarán escuelas, puentes y caminos, además de garantizar un retiro digno para las y los trabajadores del estado.
Venta simulada
El origen de la investigación se basa en una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit por el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), con sede en el municipio de Bahía de Banderas, por operaciones de adquisición, arrendamiento, comodato y venta de terrenos con destino turístico entre 2005 y 2021.
Para ello, indicaron autoridades, se simularon actos jurídicos (comodato, arrendamiento, compraventa) para favorecer a particulares y funcionarios, sin que los recursos ingresaran al patrimonio estatal.
”Tierra con un valor tan importante como es la Riviera Nayarit tuvo un costo de hasta 50 pesos por el metro cuadrado frente al mar”, ejemplificó Gabriel Camarena, Consejero Jurídico estatal.
Por las adquisiciones ilícitas se iniciaron procesos judiciales contra los exgobernadores priistas González Sánchez, actualmente prófugo de la justicia, y Sandoval Castañeda, preso en el penal El Rincón por recibir sobornos del narco; así también contra personas físicas.
Desde 2022, la Fiscalía de Nayarit informó que un juez giró dos órdenes de aprehensión contra Ney González Sánchez por delitos de corrupción y lo señaló como prófugo.
En ese año indicó que estaban activas fichas rojas de Interpol contra el exmandatario y otro exfuncionario.
En marzo de 2025 se reportó que la FGR solicitó orden de captura federal por un quebranto multimillonario de FIBBA, atribuyendo una estrategia delictiva de simulación de pagos durante la gestión de González Sánchez; la decisión judicial se mantuvo bajo reserva.
En junio de ese año se consignó que una suspensión obtenida por Ney González contra una orden previa fue revocada.Respecto a Sandoval, se informó que siguen las investigaciones.
Aseguran 359 cuentas
La fiscal especializada de control competencial de la FGR, Cristina Reséndez, informó que existen indagatorias abiertas, incluso contra un entramado de familiares y empresas de dichos exmandatarios.
”Gracias al trabajo conjunto se obtuvo la autorización judicial para acceder a información bancaria y asegurar las cuentas relacionadas con las personas imputadas. Se solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias conocidas, y por conocer, con un monto total de 7 mil 213 millones de pesos en moneda nacional, pertenecientes a 45 personas y 82 personas morales y 82 personas físicas”, dijo Petronilo Díaz Ponce, Fiscal General de Nayarit.
”Hoy podemos afirmar que 359 cuentas bancarias se encuentran aseguradas y sus movimientos fueron analizados por el Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República, que realizó un exhaustivo estudio financiero y patrimonial de los involucrados”.