Sheinbaum desde Nayarit: ‘El pueblo no quiere volver al pasado corrupto’

TEPIC, NAY.- En el marco de la próxima discusión sobre la revocación de mandato prevista para 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el país enfrenta una disyuntiva: “o regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la cuarta transformación”.

Durante la entrega de escrituras en la capital nayarita, la mandataria retomó sus giras por los estados -tras un mes de atender emergencias por lluvias y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo-, y llamó a fortalecer el proyecto de la autodenominada 4T frente a lo que calificó como “los enjuagues del pasado”.

“Que se oiga bien y que se oiga fuerte: en México gobierna el pueblo, en México manda el pueblo de México. Y solo hay de dos: o regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la cuarta transformación de la vida pública”, declaró.

Acompañada por el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, Sheinbaum acusó que en gobiernos anteriores “una minoría” se beneficiaba de acuerdos entre desarrolladores inmobiliarios y autoridades, mientras que hoy, dijo, los programas de vivienda buscan justicia social.

“Nosotros no llegamos al gobierno a aprovecharnos de la gente, llegamos a servirle al pueblo de México. Somos servidores públicos, y eso quiere decir darle al pueblo lo que realmente le pertenece”, afirmó.

En su discurso, la mandataria federal reiteró que 13.5 millones de personas han salido de la pobreza “gracias al principio de que, por el bien de todos, primero los pobres”. Añadió que el gobierno federal “no llegó solo, sino acompañado del pueblo que decidió transformar el país”.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza informó que en Nayarit se han realizado 146 liberaciones de hipotecas y otorgado 5 mil 810 créditos para compra o mejora de vivienda, con una inversión de 2 mil 900 millones de pesos.