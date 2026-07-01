Red de Autopistas de NL reanuda cobro en la Vía Rápida al Aeropuerto

“La reanudación se realiza después de un periodo temporal de apoyo a la movilidad, implementado con el propósito de facilitar los traslados de las personas usuarias en una etapa de alta actividad urbana, derivada de la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura pública y del incremento de movilidad asociado a eventos de alcance internacional realizados en la ciudad”, detalló la Red estatal a través de un comunicado.

Monterrey, Nuevo León.- A partir de este 1 de julio, se reanudará el cobro normal de peaje en la Caseta Guadalupe, correspondiente a los acceso de la Vía Rápida al Aeropuerto, informó la Red estatal de Autopistas de Nuevo León .

DESTACAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA VÍA RÁPIDA

Precisó la Red estatal que durante este periodo, la Vía Rápida al Aeropuerto funcionó como una alternativa eficiente de conexión para quienes se desplazan hacia los municipios de Guadalupe, Apodaca, el Aeropuerto Internacional de Monterrey y otros puntos de la zona metropolitana.

Esta medida permitió ofrecer mejores condiciones de traslado a las personas usuarias que diariamente circulaban por la zona oriente del área metropolitana, así como complementar la conectividad de avenidas principales como Miguel Alemán, Constitución y Morones Prieto, fortaleciendo las opciones de movilidad disponibles para la ciudadanía.

“La Red estatal de Autopistas de Nuevo León reconoce la comprensión y colaboración de las y los usuarios durante la aplicación de esta medida temporal, la cual formó parte de las acciones orientadas a apoyar la movilidad metropolitana y mantener alternativas viales funcionales durante una etapa de alta demanda”, agregó el escrito.

Precisó que concluido este periodo de apoyo, la reanudación del cobro normal resulta necesaria para asegurar la operación continua, conservación y calidad del servicio en la Vía Rápida al Aeropuerto.

Añadió que los recursos provenientes del peaje permiten mantener en condiciones adecuadas la infraestructura carretera, incluyendo la carpeta asfáltica, iluminación, señalamiento vial, dispositivos de seguridad, infraestructura general, asistencia vial y servicios de atención a usuarios.