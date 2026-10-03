Van contra robo a transporte de carga en alrededores del AIFA

Sostuvo que ante el crecimiento industrial en el municipio y la actividad en el AIFA de vuelos de carga, debe existir coordinación para que los índices delictivos no incrementen en la conexión de la terminal aérea y la autopista Circuito Exterior Mexiquense.

Los gobiernos municipales aledaños al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ) trabajan de manera coordinada con las autoridades aeroportuarias para evitar el robo a transporte de carga, informó el alcalde de Tultepec, Sergio Luna.

”Quedamos que se hará una reunión con las autoridades del AIFA y evitar este tipo de situaciones. Como esta parte del AIFA está generando mucha carga y descarga, básicamente todos los aviones están descargando ahí. De ahí está saliendo la carga hacia el resto del país y está generando toda esta inseguridad”, dijo Luna.

Tultepec, Nextlalpan, Jaltenco, Zumpango y Ecatepec son algunos de los municipios mexiquenses que se encuentran alrededor del aeropuerto y que establecen comunicación, agregó.

“Aquí en Tultepec el robo a transporte de carga es muy raro. Se da y se dice que es Tultepec, pero se da en el tramo del Circuito Exterior Mexiquense que no es administrado por el municipio, es por la policía estatal, y ahí se están concentrando los robos”, mencionó.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de este año se han registrado mil 592 robos a transportistas en el Estado de México.

En Tultepec ocurrieron 14; en Nextlalpan, siete; Jaltenco, cuatro; Zumpango, 20, y Ecatepec, 136.

El presidente municipal de Tultepec sostuvo que habrá dos espacios para crear módulos de seguridad y protección civil en esas zonas, con la finalidad de evitar la delincuencia.

Dos terrenos fueron donados por empresas privadas y tienen una extensión de 500 metros cada uno.

“Ahí, con el apoyo de ellos, vamos a tener dos cuarteles de protección civil y nos vamos a juntar con ellos para tener ahí un sistema de vigilancia a través de cámaras. Es parte del proyecto que estamos teniendo con ellos”, explicó.

El Circuito Exterior Mexiquense es utilizado por las nuevas empresas para entrar y salir del municipio y en esa vialidad de cuota se registran robos a transporte de carga.

Para atender esa situación, el alcalde mencionó que, mediante las mesas de paz, el gobierno de Tultepec ha reactivado la comunicación con la Guardia Nacional que “a veces está y a veces no está, a veces hay elementos; cuando hay un siniestro, un fenómeno de seguridad en Chihuahua, Zacatecas o en Michoacán, corren todos y nos dejan solos”.