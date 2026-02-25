Reforma Electoral de Sheinbaum... ¿realmente existe el riesgo de concentración de poder?

De acuerdo con especialistas, el debate no gira únicamente en torno a los cambios técnicos, sino a la acumulación de reformas estructurales en un mismo periodo político. El oficialismo sostiene que se trata de una modernización democrática; la oposición advierte posibles riesgos institucionales.

La discusión política en México volvió al centro del debate público tras la presentación de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum , una iniciativa que busca modificar la integración del Congreso, reducir costos del sistema electoral y fortalecer mecanismos de fiscalización. Sin embargo, el contexto político en el que surge —con el partido oficial Morena con mayoría absoluta en el Congreso y tras la inédita elección popular del Poder Judicial— ha generado cuestionamientos sobre el equilibrio de poderes en el país.

CONTEXTO POLÍTICO: MAYORÍA LEGISLATIVA Y REFORMA JUDICIAL

Uno de los elementos clave es la mayoría calificada que mantiene Morena y sus aliados en el Congreso federal. Este dominio legislativo ha permitido aprobar reformas constitucionales relevantes en los últimos años con poca capacidad de bloqueo por parte de la oposición. Analistas señalan que esta correlación de fuerzas modifica la dinámica tradicional de negociación política.

Además, la elección popular del Poder Judicial —realizada por primera vez en 2025— transformó el sistema de designación de jueces y ministros. En ese proceso se eligieron integrantes de la Suprema Corte mediante voto directo, con candidaturas provenientes de listas propuestas por los tres poderes del Estado.

Organizaciones internacionales han advertido que la elección de jueces puede generar riesgos de politización y afectar la independencia judicial, al sustituir mecanismos de carrera judicial por procesos electorales.

En este contexto, la reforma electoral se percibe como una pieza más dentro de una reconfiguración institucional más amplia.

LOS 10 PUNTOS DE LA REFORMA Y SUS IMPLICACIONES

Entre los cambios destacan la modificación en la elección de legisladores, la reducción del gasto electoral en un 25%, mayor fiscalización financiera y la eliminación de mecanismos que permiten cargos sin voto directo ciudadano. La propuesta también incluye la prohibición de reelección inmediata desde 2030 y reglas contra el nepotismo político.

Según el gobierno, el objetivo central es que “todos los candidatos busquen el voto” y reducir privilegios partidistas. “Nadie puede quedarse esperando ser número uno de la lista, tiene que salir a buscar el voto popular”, señaló la presidencia al presentar la iniciativa.

Otro punto relevante es la eliminación del PREP para pasar directamente a cómputos distritales oficiales, así como la regulación del uso de inteligencia artificial en campañas. También se amplían mecanismos de democracia participativa como plebiscitos y consultas populares en estados y municipios.

Especialistas destacan que, en términos técnicos, muchas propuestas existen en democracias consolidadas. El debate surge por el contexto político en el que se aplicarían.

¿CAMINO A UNA DICTADURA?

El concepto de dictadura implica la concentración absoluta del poder sin competencia electoral ni contrapesos institucionales. México mantiene actualmente elecciones competitivas, pluralidad partidista y organismos autónomos, por lo que jurídicamente no se configura ese escenario.

Sin embargo, algunos académicos advierten riesgos de hiperpresidencialismo si coinciden tres factores: mayoría legislativa dominante, influencia política en el Poder Judicial y cambios en reglas electorales que favorezcan al partido gobernante. Otros expertos consideran que el sistema democrático mexicano tiene suficientes contrapesos federales y sociales para evitar un régimen autoritario.

¿QUÉ PASARÍA DE APROBARSE LA REFORMA ELECTORAL EN MÉXICO?... ¿HABRÍA UN CAMINO A LA DICTADURA?

Aprobar una reforma electoral como la propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum no implica automáticamente un camino a una dictadura, pero sí puede tener efectos políticos importantes dependiendo de cómo se implementen los cambios y del equilibrio de poderes existente en el país.

Primero, el contexto: la iniciativa es impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y modificaría reglas sobre el Congreso, el sistema electoral y mecanismos de participación ciudadana. El órgano clave que se vería impactado es el Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de organizar elecciones federales.

A continuación, lo que podría pasar con cada bloque de cambios.

INTEGRACIÓN DEL CONGRESO

Mantener 500 diputados pero todos por votación directa cambia el equilibrio entre representación territorial y proporcional. Que parte de las diputaciones se asignen a “mejores perdedores” existe en otros sistemas y no es antidemocrático por sí mismo, pero puede favorecer a partidos grandes si el diseño no es equilibrado.

La reducción del Senado a 96 integrantes tampoco implica autoritarismo, aunque sí concentra más poder en menos personas. El riesgo dependería de si hay pluralidad real o dominancia de un solo bloque político.

REDUCCIÓN DEL GASTO ELECTORAL

Disminuir costos del sistema electoral es una demanda histórica en México. Bajar salarios o eliminar duplicidades no genera dictadura por sí solo. Sin embargo, especialistas advierten que si los recortes afectan la capacidad operativa y autonomía del árbitro electoral, podría debilitar la confianza en elecciones.

En democracias consolidadas, la independencia del organismo electoral suele ser más relevante que el monto de su presupuesto.

MAYOR FISCALIZACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

Permitir acceso oportuno del INE a operaciones financieras y prohibir efectivo podría fortalecer la transparencia electoral. Estas medidas suelen considerarse positivas para combatir financiamiento ilegal.

El efecto dependerá de que la fiscalización se aplique de forma imparcial a todos los partidos.

CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y RESULTADOS ELECTORALES

Eliminar el PREP y pasar directo a cómputos oficiales es uno de los puntos más debatidos. El PREP no define resultados legales, pero sí genera confianza pública al dar información rápida.

Quitar ese sistema podría aumentar sospechas o tensiones postelectorales si la comunicación oficial no es clara o rápida.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Ampliar referéndum, plebiscito y revocación de mandato puede fortalecer la participación ciudadana. No obstante, en ciencia política existe debate: estos mecanismos pueden ser democráticos o convertirse en herramientas de legitimación del poder si se usan con frecuencia o sin contrapesos.

NO NEPOTISMO Y NO REELECCIÓN

Prohibir heredar cargos y eliminar reelección inmediata son medidas que, en teoría, limitan la concentración de poder político familiar. México ya tuvo prohibición de reelección durante décadas, por lo que no es un concepto nuevo en su sistema político.

¿HABRÍA CAMINO A UNA DICTADURA?

Para que exista una dictadura no basta una reforma electoral. Normalmente se requieren varios factores simultáneos:

• Control del poder judicial

• Eliminación de competencia política real

• Restricción de prensa y oposición

• Fraude electoral sistemático

• Concentración de poder sin contrapesos

Ninguno de los puntos descritos establece directamente esos elementos. Sin embargo, el debate legítimo está en si algunos cambios podrían debilitar instituciones autónomas o favorecer mayorías políticas dominantes, en este caso a Morena.

En términos técnicos, el impacto dependerá de tres variables clave:

• Diseño final de las leyes secundarias, las cuales no han sido presentadas y estarían listas el lunes próximo.

• Autonomía real de autoridades electorales

• Competencia política efectiva entre partidos

En democracia comparada, reformas electorales pueden fortalecer o debilitar sistemas según su implementación, no solo por su contenido.

DATOS CURIOSOS

• México es uno de los pocos países del mundo donde jueces federales se eligen por voto popular.

• Morena es el partido con mayor número de afiliados en la historia política del país.

• Las reformas constitucionales recientes han sido posibles gracias a mayorías de dos tercios en el Congreso (mayoría calificada).

El debate, más que sobre dictadura, se centra en la calidad democrática futura: si las reformas fortalecerán la representación ciudadana o si podrían debilitar los equilibrios institucionales construidos en las últimas décadas.