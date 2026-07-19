Ataque armado en Navolato, Sinaloa, deja tres muertos

CULIACÁN, SIN.- En la colonia Cupias, de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, la madrugada de este domingo, personas armadas atacaron a balazos a tres personas del sexo masculino que convivían, los cuales perdieron la vida cuando recibían atención médica en distintos hospitales. Los cuerpos de auxilio y de seguridad pública fueron alertados de personas heridas en Villa Juárez, Navolato, por lo que se desplegó un operativo con militares, mientras que elementos de la Guardia Nacional y Policías Estatales acudieron para certificar los hechos.

En ese sitio fueron encontrados heridos Adolfo “N”, de 47 años de edad; José Antonio “N”, de 21 y un tercero, al que le nombraron Eduardo “N”. Por la gravedad de sus lesiones el primero fue trasladado al Hospital General de Culiacán, mientras que uno más fue llevado a Navolato. Pese a los esfuerzos médicos, debido a la gravedad de las lesiones que presentaron, los tres fallecieron en distintos hospitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que investigue el triple crimen de Villa Juárez, Navolato. Las autoridades federales y estatales dispusieron emprender una amplia búsqueda del grupo armado que los atacó, sin embargo, no lograron localizarlos, ya que se presume que estos se desplazaban en algún vehículo. RESCATAN A DOS SECUESTRADOS En distintas acciones implementadas por elementos estatales en los municipios de Culiacán y Mazatlán, se logró la detención de cuatro personas del sexo masculino, tres de ellos menores de edad, los cuales mantenían privadas de su libertad a dos personas y se recuperaron tres vehículos con reporte de robo. La Policía Estatal Preventiva durante recorridos de vigilancia por la colonia Pradera Dorada Etapa Sexta, en la ciudad de Mazatlán, detectaron que en un vehículo Kia, línea Forte, de color negro viajaban cuatro personas jóvenes, los cuales al detectar su presencia imprimieron mayor velocidad.

En una breve persecución, los cuatro ocupantes de la unidad, descendieron del vehículo e intentaron ingresaron a una casa, con la intención de eludir su detención, por lo que al ser alcanzado, se observó que en el interior del inmueble se encontraban dos personas atadas de pies y manos, con rostros cubiertos. DETIENEN A CUATRO PERSONAS Las personas privadas de su libertad fueron liberadas y se procedió a revisar a los cuatro detenidos, tres de ellos, menores de edad, a los que se les encontró una pistola nueve milímetros, cargadores y cartuchos útiles. El personal de la Policía Estatal Preventiva puso a disposición del ministerio público a las cuatro personas detenidas, con un arma, cargadores, cartuchos y un vehículo Kia, línea Forte, cuya propiedad no se logró establecer.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en labores de vigilancia por la colonia Nuevo Culiacán, en la capital del estado, localizaron abandonado una unidad Kia, línea Forte, modelo 2023, con registro de reporte de robo en la Plataforma México. En una de las calles de la colonia Juntas de Humaya, los elementos estatales descubrieron en estado de abandono, un vehículo Honda, línea HR-V, modelo 2024 de color blanco, con un reporte de robo reciente en la ciudad de Culiacán.

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