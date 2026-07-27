Refuerzan estrategia de seguridad en Mazatlán; reportan 18 homicidios a la semana

CIUDAD DE MÉXICO 27-Jul-2026 .-Tras una reciente ola de violencia en el puerto turístico, la Mesa Estatal de Seguridad de Sinaloa acordó reforzar el operativo que se lleva a cabo en Mazatlán, Sinaloa, para garantizar la seguridad. La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla (Morena), informó en sus redes sociales que la Mesa, conformada por autoridades locales y federales, sesionó en Mazatlán en el Cuartel General de la Tercera Región Militar.

“Revisamos la situación actual y definimos acciones para reforzar la estrategia en Mazatlán y en todo Sinaloa. El Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Sinaloa mantendremos un trabajo permanente para garantizar la seguridad en los municipios de la entidad”, indicó.

DETENCIÓN DE “EL TÍO” Esta reunión se da luego de que el sábado elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaran a cabo un operativo en la Colonia Marina El Cid, donde detuvieron a Ricardo Ozuna Tirado, “El Tío”, presunto operador financiero de una célula delictiva vinculada a “Los Chapitos”, y a cinco de sus cómplices. Parte del reforzamiento de la seguridad, informó la semana pasada la Alcaldesa provisional del puerto, Minerva Osuna Zavala, fue la llegada de 400 elementos del Ejército, quienes se incorporaron a las tareas de vigilancia realizadas por la Marina y la policía estatal.

La reunión de la Mesa en Mazatlán se realizó a solicitud del Ayuntamiento debido a un repunte en la incidencia delictiva, incluidos 18 homicidios en una semana.