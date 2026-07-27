Refuerzan estrategia de seguridad en Mazatlán; reportan 18 homicidios a la semana

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Refuerzan estrategia de seguridad en Mazatlán; reportan 18 homicidios a la semana
    “Revisamos la situación actual y definimos acciones para reforzar la estrategia en Mazatlán y en todo Sinaloa”, informó Yeraldine Bonilla. Cuartoscuro

El Ayuntamiento solicitó la reunión de La Mesa debido a un repunte en la incidencia delictiva

CIUDAD DE MÉXICO 27-Jul-2026 .-Tras una reciente ola de violencia en el puerto turístico, la Mesa Estatal de Seguridad de Sinaloa acordó reforzar el operativo que se lleva a cabo en Mazatlán, Sinaloa, para garantizar la seguridad.

La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla (Morena), informó en sus redes sociales que la Mesa, conformada por autoridades locales y federales, sesionó en Mazatlán en el Cuartel General de la Tercera Región Militar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-a-tres-jovenes-asesinados-en-temamatla-edomex-BB22456623

“Revisamos la situación actual y definimos acciones para reforzar la estrategia en Mazatlán y en todo Sinaloa. El Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Sinaloa mantendremos un trabajo permanente para garantizar la seguridad en los municipios de la entidad”, indicó.

DETENCIÓN DE “EL TÍO”

Esta reunión se da luego de que el sábado elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaran a cabo un operativo en la Colonia Marina El Cid, donde detuvieron a Ricardo Ozuna Tirado, “El Tío”, presunto operador financiero de una célula delictiva vinculada a “Los Chapitos”, y a cinco de sus cómplices.

Parte del reforzamiento de la seguridad, informó la semana pasada la Alcaldesa provisional del puerto, Minerva Osuna Zavala, fue la llegada de 400 elementos del Ejército, quienes se incorporaron a las tareas de vigilancia realizadas por la Marina y la policía estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/instala-unam-comision-tecnica-ante-reclamos-por-examen-JB22455396

La reunión de la Mesa en Mazatlán se realizó a solicitud del Ayuntamiento debido a un repunte en la incidencia delictiva, incluidos 18 homicidios en una semana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Narcoviolencia
Seguridad

Localizaciones


Mazatlán
Sinaloa

Personajes


Rubén Rocha Moya

Organizaciones


Morena
Semar
Sspc

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Doble contaminación

Doble contaminación
El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas
Autoridades federales informaron la detención de Ricardo “N”, alias “El Tío”, señalado como presunto operador financiero de la facción Los Chapitos.

Detienen a ‘El Tío’, presunto operador financiero de Los Chapitos; Gabinete reporta seis detenidos
La nueva entrega de Héctor de Mauleón incluye un audio y conversaciones de WhatsApp que mencionan a un presunto exagente del FBI como asesor de Marina del Pilar.

Nuevo audio de Marina del Pilar revela identidad de presunto exagente del FBI que contrató
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Con motivo de las vacaciones, personas aprovechan para desempolvar su pasaporte y visa para salir de viaje; pero cuando no se tiene, el trámite requiere requisitos, entre ellos la CURP Biométrica ha generado dudas.

¿Necesitas la CURP Biométrica para tramitar el pasaporte mexicano y la visa americana?
El canal oficial de WhatsApp es un espacio donde los seguidores reciben información en tiempo real, participan en votaciones y, por primera vez, pueden influir en algunas decisiones dentro de la competencia.

La Casa de los famosos México 2026... ¿Cómo unirte al canal oficial de WhatsApp mediante un LINK?
Joel Embiid y LeBron James compartirán vestidor en una de las combinaciones más llamativas de la Conferencia Este.

¡Bombazo en la NBA! LeBron James jugará con los 76ers de Filadelfia