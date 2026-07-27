Hallan a tres jóvenes asesinados en Temamatla, Edomex

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    Hallan a tres jóvenes asesinados en Temamatla, Edomex
    Las víctimas presentaban al menos un impacto de arma de fuego en la cabeza. Cuartoscuro

Vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de los cuerpos sin vida, entre ellos el de una mujer

TEMAMATLA, EDOMEX.- Autoridades localizaron los cuerpos sin vida de tres jóvenes de entre 20 y 25 años en un camino de terracería de la delegación Santiago Zula, en el municipio de Temamatla, en los límites con San Pablo Atlazalpan, en el municipio de Chalco.

Las víctimas presentaban al menos un impacto de arma de fuego en la cabeza.

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De acuerdo con los reportes, los cuerpos fueron encontrados a mitad del camino y entre la vegetación.

Vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de los cuerpos sin vida, entre ellos el de una mujer, lo que generó un rápido operativo de seguridad.

SE DESCONOCE LA IDENTIDAD DE LAS VÍCTIMAS

Elementos policiales acordonaron la zona para preservar indicios, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llegaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de las necropsias de ley y continuar con su identificación.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni el móvil preciso del triple homicidio.

La FGJEM inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias y dar con los responsables.

VECINOS EN ALRTA POR VIOLENCIA

La fiscalía mexiquense revisará si en esa área hay instaladas cámaras de vigilancia que hayan captado imágenes de los posibles autores de los crímenes.

Los vecinos de esa comunidad de Temamatla, ubicada en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, mostraron preocupación, pues en los últimos meses en esa región se han presentado otros hechos de violencia.

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Las autoridades han reforzado la presencia policial en el área mientras avanzan las indagatorias.

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