Instala UNAM comisión técnica ante reclamos por examen

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    Se busca esclarecer lo ocurrido y alcanzar una explicación clara para garantizar un proceso equitativo para los aspirantes. Cuartoscuro
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Se iniciará la revisión de exámenes de admisión a licenciatura en línea con la participación de expertos

CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló formalmente la Comisión Técnica para iniciar la revisión de exámenes de admisión a licenciatura en línea con la participación de expertos.

“Esta mañana, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, instaló la Comisión Técnica para la revisión del procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026”, informó la UNAM en un comunicado.

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De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios del país, se buscará con esta Comisión Técnica esclarecer lo ocurrido y alcanzar una explicación clara para garantizar un proceso equitativo para los aspirantes.

“La Universidad está interesada, en primer lugar, en esclarecer lo que ocurrió, en explicarle de manera clara a la sociedad qué pasó y por qué pasó, buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM.

“Y, también, extraer lecciones útiles, no sólo para la Universidad, sino para el conjunto de las instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación de este tipo para prevenirlas”, enlistó.

RUTA A SEGUIR A LA ESPERA DE RESULTADOS

Luego de la instalación de la Comisión y de que se les entregara el informe técnico elaborado por las áreas responsables del proceso de ingreso, el Rector Lomelí dijo que no permitirá que la UNAM se vea afectada por aquellos que tuvieron ayuda durante la prueba.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior. La UNAM estará siempre del lado de aquellos que se prepararon para seguir su formación”, expresó.

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El Rector Lomelí adelantó que en los próximos días buscarán tener resultados para así esclarecer una ruta que dé certidumbre a los miles de aspirantes que en este momento esperan una respuesta.

“Con independencia de que las investigaciones y el deslinde de responsabilidades pueda seguir hasta sus últimas consecuencias”, sentenció.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Carlos Arámburo de la Hoz: Bioquímico e Investigador Emérito. Se ha desempeñado como coordinador de la Investigación Científica, director general de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y director del Instituto de Neurobiología en la UNAM.

Eduardo Backhoff Escudero: Psicólogo educativo. Exconsejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Preside el Consejo Directivo de Métrica Educativa, A.C., es especialista en evaluación educativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

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Eduardo Bárzana García (presidente de la Comisión Técnica): Doctor en Biotecnología e Ingeniero Químico. Profesor e Investigador Emérito. Fue secretario general de la UNAM, director de la Facultad de Química e integrante de la Junta de Gobierno.

Héctor Benítez Pérez: Ingeniero Mecánico Eléctrico. Fue director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) y actualmente se desempeña como director general de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la Universidad.

Alejandro Frank Hoeflich: Físico. Fue director del Instituto de Ciencias Nucleares y coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, actualmente es Investigador Emérito y Miembro de El Colegio Nacional.

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María Soledad Funes Argüello: Bióloga. Ha sido directora del Instituto de Fisiología Celular y, actualmente, es Coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM.

Ruth Selene Fuentes García: Actuaria. Coordinadora general del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias; cuenta con un doctorado en Ciencias con especialidad en probabilidad y estadística.

Alma Maldonado Maldonado: Pedagoga. Ha sido profesora asistente del Centro de Estudios de Educación Superior en la Universidad de Arizona y actualmente es investigadora Cinvestav 3C.

Ramsés Humberto Mena Chávez: Actuario. Investigador Titular C y Director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la máxima casa de estudios.

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Pablo Pruneda Gross: Abogado. Titular del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial en la UNAM. Fue coordinador de la Comisión de Análisis Normativo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Lucía Guadalupe Monroy Cazorla: Psicóloga. Se ha desempeñado como directora general adjunta de los Exámenes de Ingreso, así como directora general adjunta Técnica y de Investigación en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

Alejandro Pisanty Baruch: Químico. Fungió como coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y director general de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM. Ha sido participante en organismos internacionales de gobernanza de Internet.

Juan José Rivaud Gallardo: Matemático. Fue Director Ejecutivo de Infotec, perteneciente al entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y actualmente es director general de Sistemas Nacionales de Información Científica de la SECIHTI.

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Roberto Rodríguez Gómez: Sociólogo. Ha sido investigador titular “C” del Instituto de Investigaciones Sociales y Director del Programa Universitario de Estudios Sobre Educación Superior de la UNAM.

Elisa Speckman Guerra: Historiadora. Presidenta del Comité Universitario de Ética (CUÉTICA), miembro de la Academia Mexicana de la Historia y directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional.

Joaquín Narro Lobo (secretario técnico de la Comisión Técnica): Abogado. En su trayectoria destaca haber sido secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Actualmente es Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM.

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