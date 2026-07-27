Procesan a ‘El Contador’ por el secuestro de 31 migrantes en Escuinapa, Sinaloa

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México
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    Procesan a ‘El Contador’ por el secuestro de 31 migrantes en Escuinapa, Sinaloa
    “El Contador” es un presunto integrante de la organización criminal de “Los Chapitos”. Cortesía

Tomás Guerrero Pérez fue vinculado por el secuestro de 31 migrantes, los cuales fueron rescatados en julio de 2024 en Escuinapa

CDMX.- Un juez federal vinculó a proceso a Tomás Guerrero Pérez ,”El Contador”, presunto integrante de la organización criminal de “Los Chapitos”, por el secuestro de 31 migrantes, los cuales fueron rescatados en julio de 2024 en Escuinapa, Sinaloa.

El juez de control procesó al hermano de Misael Guerrero Pérez, “El Güero Pink”, supuesto operador de “Los Chapitos” en el sur de Sinaloa, así como a Milagros Danae Tiznado Guzmán, Yadira Vázquez García y José Ismael Ruiz Galindo, por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada.

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“En la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República, por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, aportó diversos datos de prueba, entre ellos, el análisis de movimientos bancarios de los hoy imputados y un dictamen pericial en materia de identificación de voz”, informó la FGR.

“En la audiencia inicial el juez de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses de plazo para la investigación complementaria”.

FUE DETENIDO EN ENERO DE 2025

El integrante de “Los Chapitos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, fue detenido en enero de 2025 en Escuinapa y desde entonces está preso en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa.

Esta indagatoria por la que le iniciaron un segundo proceso corresponde a una investigación iniciada en junio de 2024, con una llamada telefónica de una persona que denunció que su hijo menor de edad y otros 4 migrantes extranjeros habían sido secuestrados por cuatro sujetos armados.

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El denunciante detalló que el plagio ocurrió cuando viajaban en un autobús por Escuinapa. Los secuestradores luego contactaron a los familiares para exigirles dinero a cambio de la liberación de las víctimas.

La madrugada del 2 de julio de 2024 la FGR, el Ejército y el Instituto Nacional de Migración rescataron a los cinco migrantes reportados como secuestrados, así como a otros 26, durante un cateo ejecutado en un inmueble de la colonia Villa Galaxia, en Escuinapa.

Se trataba de 29 adultos y 2 menores de edad entre los que había 9 mexicanos, 8 chinos, 4 hondureños, 4 guatemaltecos, 3 salvadoreños, 2 ecuatorianos y un brasileño.

FGR CATEA SEIS INMUEBLES

En seguimiento a la misma investigación, recientemente la FGR consiguió una orden de cateo para seis inmuebles en Mazatlán y Culiacán, donde detuvieron a Tiznado Guzmán, Vázquez García y Ruiz Galindo.

Todos ellos fueron puestos a disposición del juez, mientras que a “El Contador”, derivado el mismo asunto, le ejecutaron una orden de aprehensión por los mismos hechos en el interior del Centro Penitenciario El Castillo.

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Tras ser vinculados a proceso, Ruiz Galindo fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8, conocido como Norponiente, en Guasave, Sinaloa; mientras que Tiznado Guzmán y Vázquez García fueron recluidas en el mismo penal de Mazatlán en el que está “El Contador”.

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