Descarta Sheinbaum impacto electoral para Morena en Sinaloa rumbo al 2027

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México
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    Descarta Sheinbaum impacto electoral para Morena en Sinaloa rumbo al 2027
    La mandataria rechazó que su Gobierno proteja a funcionarios acusados de mantener vínculos con organizaciones criminales . INE

La presidenta aseguró que los señalamientos contra integrantes de Morena no han afectado las preferencias electorales del partido

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los señalamientos contra integrantes de Morena hayan afectado las preferencias electorales del partido en Sinaloa rumbo a los comicios de 2027.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la mandataria federal utilizó como referencia una medición difundida la semana pasada que coloca a Morena con 38 por ciento de la intención de voto, por encima de las demás fuerzas políticas.

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“Cada quien puede tener sus opiniones, pero lo importante a veces son las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas de lo que piensa la gente de un partido político o de otro?”, expresó en conferencia mañanera.

CASO ROCHA MOYA

La postura de Sheinbaum se registra luego que autoridades estadounidenses presentaron cargos contra el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La acusación sostiene que los señalados habrían recibido sobornos para proteger a la facción de “Los Chapitos” y facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

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Rocha Moya, quien ha negado los cargos, solicitó licencia el 2 de mayo para enfrentar las investigaciones sin fuero. La Fiscalía General de la República abrió una indagatoria y revisa la información enviada por las autoridades estadounidenses.

El político morenista reapareció recientemente en un video difundido en redes sociales, en el que se le observa bailando con una mujer al ritmo de música de banda durante una reunión.

Las publicaciones que difundieron las imágenes aseguraron que fueron grabadas el 24 de julio en Badiraguato, Sinaloa, durante una carne asada, aunque la fecha, el lugar y el contexto no han sido confirmados oficialmente.

RECHAZA CSP PROTECCIÓN A FUNCIONARIOS

Este lunes, Sheinbaum rechazó que su Gobierno proteja a funcionarios acusados de mantener vínculos con organizaciones criminales y aseguró que las autoridades procederán si encuentran pruebas.

“No encubrimos a nadie, porque eso es lo que se ha estado diciendo recientemente. Si la Fiscalía tiene pruebas o el Gabinete de Seguridad tiene pruebas de alguna colusión de algún gobernante con el crimen organizado, se procede”, afirmó.

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La presidenta sostuvo que esa posición ha sido comunicada a las instituciones responsables de investigar posibles nexos entre autoridades y grupos delictivos.

“El Gabinete de Seguridad lo sabe porque siempre ha sido mi posición y la Fiscalía General de la República actúa en consecuencia. Eso es lo primero”, señaló.

Sheinbaum pidió no estigmatizar a los habitantes de Sinaloa por el origen de organizaciones criminales ni por la cobertura mediática sobre la violencia y los señalamientos políticos en la entidad.

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“A veces se estigmatiza un estado, un municipio, porque alguien nació ahí, porque algún grupo delictivo lleva el nombre, pero en Sinaloa hay hombres y mujeres trabajadores de primera que salen adelante siempre y que no tienen por qué ser estigmatizados”, expresó.

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