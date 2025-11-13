Detienen en Colima a operador del CJNG

Jaime Tonatiuh Mendoza Fregoso, alias “El Pilas” o “X7”, identificado como generador de violencia y uno de los principales operadores de la célula local del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por elementos de la Marina en Manzanillo, Colima.

Reportes preliminares refieren que pertenece a una célula que descuartizaba a sus víctimas y los restos eran trasladados en vehículos particulares, muchas veces abandonados en la vía pública.

La captura ocurrió durante patrullajes de vigilancia en la Colonia Lomas del Mar, como parte del operativo “Colima Seguro”, estrategia federal que mantiene presencia de mil elementos navales y más de un centenar de unidades tácticas en municipios prioritarios del Estado.

En el sitio, los marinos aseguraron 68 dosis de metanfetamina y una bolsa con droga adicional, además de equipo táctico y un vehículo.

De acuerdo con fuentes de seguridad, “El Pilas” fungía como operador directo de Yajaira Berenice Sánchez Castellanos, alias “La China”, capturada el miércoles también en Manzanillo.

Ella era considerada generadora de violencia de tercer nivel y encargada de la distribución de droga y ejecuciones en la delegación Santiago.

Ambos pertenecían a una estructura del CJNG liderada por Giancarlo “N”, alias “Raptor”, y operada por Francisco “N”, “Chacalo”, señalada por autoridades federales como responsable de una serie de homicidios y ejecuciones con desmembramientos registrados en Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez

En el caso de “La China”, reportes de Inteligencia documentaron que operaba desde los edificios de la CROM en Santiago, donde controlaba el último piso del edificio 16, usado como centro de operaciones y sitio de tortura y ejecución, auxiliada por halcones identificados con los alias X8, X1 y X7, este último ahora detenido.

Tanto Mendoza Fregoso, “El Pilas”, como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Culiacán para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades subrayaron que estas capturas forman parte de un desmantelamiento escalonado de la estructura operativa del CJNG en Manzanillo.

