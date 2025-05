Refuerzan seguridad en Veracruz y Durango tras asesinato de candidata

“Nosotros, si algo tenemos es la instrucción de la Presidenta (Claudia Sheinbaum) es no evadir ningún tipo de responsabilidad, sino todo lo contrario. Ella instruyó en cuanto se dieron estos hechos (el asesinato de la candidata), y desde antes había habido un reforzamiento”, mencionó.

“La Guardia Nacional hizo un reforzamiento. Ahorita tenemos 3 mil 500 elementos de la Guardia Nacional solo para el reforzamiento en Veracruz para el tema de las elecciones; y 2 mil 460 en Durango”, detalló el sectretario.

García Harfuch reconoció que la violencia política es un tema delicado que no se minimiza y es por ello que seguirán trabajando para poder dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

“El trabajo de la autoridad es: si ya no se logró evitar el homicidio, lograr que no quede impune. Es lo que vamos a hacer, que este caso tan lamentable no quede impune”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Dan fecha al exgobernador Silvano Aureoles para comparecencia

Omar García señaló en la entrevista con Ciro Gómez que existe un buen trabajo de coordinación entre el Gobierno Federal y los estados que se está traduciendo en resultados para la población.

“Cada vez más se están llevando más operaciones en conjunto y más que una cuestión de voluntad es una cuestión de acomodar los equipos”, añadió el funcionario federal.