Registra Pemex en 2025 su peor año en producción y exportación

México
/ 27 enero 2026
    Registra Pemex en 2025 su peor año en producción y exportación
    580.6 mil barriles diarios fue el promedio de exportación de crudo en todo el año, 28% menos que en 2024. CUARTOSCURO

La producción de hidrocarburos líquidos disminuyó 7% respecto a 2024, con una producción de un millón 635.4 mil barriles diarios

El 2025 fue el peor año para Petróleos Mexicanos (Pemex) en producción, exportación y perforación de pozos petroleros, según información oficial.

El año pasado, la producción de hidrocarburos líquidos cayó 7 por ciento respecto a 2024 al producir un millón 635.4 mil barriles diarios, la cifra más baja desde 1990, cuando empezaron los registros.

En ese mismo año, Pemex elaboró un millón 367.62 barriles diarios de petróleo crudo, su nivel más bajo en 35 años, lo que significó una caída anual de 8 por ciento, arrojan las estadísticas petroleras de Pemex.

La exportación de crudo promedio en todo el año fue de 580.6 mil barriles diarios, una caída anual de 28 por ciento respecto a 2024 y su nivel más bajo en 35 años.

Eso se debió en parte a la caída de la producción y a un incremento de envío de crudo al Sistema Nacional de Refinación (SNR) para su procesamiento.

La menor venta de barriles al extranjero, combinada con una caída en el precio de la mezcla mexicana incidieron para que el Gobierno captara apenas 12 mil 951 millones de dólares por exportación de crudo, un descenso de 37.5 por ciento respecto a los 20 mil 726 millones que obtuvo en 2024, según las estadísticas.

La crisis financiera y la deuda con proveedores llevó a la empresa a que durante 2025 contara en promedio con sólo 69 equipos de perforación operando, apenas la mitad de los 137 que tenía en 2024.

Con esto, Pemex en 2025 exploró apenas 13 pozos y desarrolló 56 más, lo que significaron caídas de 55 y 49 por ciento, respectivamente, a lo que realizó un año antes.

IMPULSA DOS BOCAS COMBUSTIBLES

Al cierre de 2025, Pemex destinó en promedio un millón 14 mil barriles diarios a la elaboración de petrolíferos, un incremento anual de 12 por ciento.

Con este aumento, las siete refinerías del País produjeron en promedio 355 mil 620 barriles diarios de gasolina y 227 mil 800 de diesel, lo que se tradujo en incrementos de 23 y 27 por ciento anual, respectivamente.

A la refinería de Dos Bocas se destinaron 134.4 mil barriles diarios, desde los 23 mil 400 barriles que recibía en 2024, lo que significa que está trabajando a una tercera parte de su capacidad, que es de 380 mil barriles diarios.

A pesar de esto, Dos Bocas ya es la segunda refinería que más produce gasolina y la líder en diésel, con 18 y 30 por ciento del total del sistema de refinación.

Temas


Petróleo

