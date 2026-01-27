Semar asegura tractocamión con 17 mil 700 cartuchos y detiene a un hombre en Sonora

Noticias
/ 27 enero 2026
    Semar asegura tractocamión con 17 mil 700 cartuchos y detiene a un hombre en Sonora
    Las autoridades indicaron que el aseguramiento se realizó con apoyo de corporaciones municipales y estatales. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Detenciones

Localizaciones


Sonora

Organizaciones


Semar

Un operativo coordinado entre Marina y corporaciones locales derivó también en la detención de una persona que fue puesta a disposición de la FGR

HERMOSILLO, SON.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Policía Municipal y la Policía Estatal de Sonora, detuvieron a un presunto infractor de la ley y aseguraron 15 cajas con cartuchos, como parte de un operativo conjunto.

De acuerdo con la información difundida, durante la acción se incautó un tractocamión con semirremolque que transportaba tres vehículos tipo sedán, además del material balístico localizado en la unidad.

Detención de Benoni "N" reaviva señalamientos sobre vínculos de Sandra Cuevas y el crimen organizado

En total, se aseguraron 17 mil 700 cartuchos útiles: 15 cajas con mil cartuchos calibre 7.62x39 milímetros cada una, así como dos cajas con mil 350 cartuchos calibre 5.56x45 milímetros en cada caja, según el reporte.

Como contexto inmediato, las autoridades indicaron que el aseguramiento se realizó con apoyo de corporaciones municipales y estatales, en una coordinación operativa en la que participó la Semar, sin que se detallara públicamente el punto exacto del hallazgo.

Además de vehículos y togas, la Corte pagó talleres de bienestar y arte por casi 150 mil pesos

En el apartado de declaraciones, se informó que la persona detenida y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En antecedentes institucionales, la Semar sostuvo que este tipo de acciones forman parte de las tareas para inhibir actividades ilícitas vinculadas con la delincuencia organizada, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Abud acusa a gobierno de Sansores de querer controlar la UAC rumbo a 2027 y manejar recursos

En cuanto a reacciones, la dependencia reiteró su compromiso de continuar trabajando con fuerzas federales, estatales y municipales para fortalecer condiciones de seguridad y justicia en el país.

La situación legal del detenido y el destino final del cargamento asegurado quedarán sujetos a las diligencias ministeriales y periciales que realice la FGR, a fin de determinar responsabilidades y el origen y ruta del material.

