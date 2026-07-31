Registra SAT peor caída en recaudación del ISR para un junio desde 2015

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    Registra SAT peor caída en recaudación del ISR para un junio desde 2015
    Hacienda atribuyó la baja a menores pagos derivados de la declaración anual de personas morales, mientras los ingresos tributarios moderaron su crecimiento. ARCHIVO
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La captación por ISR disminuyó 8.4% anual en junio y contribuyó a la desaceleración de los ingresos tributarios durante el primer semestre de 2026

La recaudación de ingresos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) se ubicó en 226 mil 684 millones de pesos en junio de este año, una caída de 8.4 por ciento real anual.

Lo anterior significó la mayor contracción desde 2015, considerando un periodo similar, muestran datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alista-ine-mision-para-blindar-las-candidaturas-DB22545143

Si se considera el acumulado de enero a junio de 2026, la recaudación por este tipo de impuesto sumó 1.57 billones de pesos, pero también significó una contracción de 6.2 por ciento real anual, algo que Hacienda atribuyó a menores pagos asociados con la declaración anual de personas morales.

Esta reducción contribuyó a que, en el primer semestre de 2026, los ingresos tributarios prácticamente materializaran una desaceleración, ya que pasaron de un crecimiento de 11.5 por ciento real anual en enero a 10.2 por ciento real anual en junio, y a un avance de sólo 0.4 por ciento real anual en el acumulado del primer semestre.

Destaca que los ingresos no tributarios también registraron una caída de 11.8 por ciento real anual en el primer semestre de este año, al ubicarse en 223 mil 503.6 millones de pesos, lo que abonó a que, en total, los ingresos no petroleros disminuyeran 0.1 por ciento real anual en dicho periodo.

En la presentación de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre de 2026, Édgar Amador, secretario de Hacienda, calificó el comportamiento de los ingresos presupuestarios como “estable”, en línea con el proceso de recuperación económica.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sheinbaum-reabre-registro-para-depositarle-6-mil-450-pesos-al-mes-y-otorgarle-insumos-herramientas-y-capacitacion-a-mayores-de-edad-requisitos-y-com-DB22543743

Los ingresos tributarios, dijo, presentaron un crecimiento moderado de 0.4 por ciento real anual.

El IMEF advirtió que los ingresos públicos han permanecido estancados en torno al 22 por ciento del PIB durante dos décadas, mientras que el gasto sigue creciendo y la alta informalidad limita la recaudación.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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