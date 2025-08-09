Registran sismo de 6.0 en Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas

México
/ 9 agosto 2025
    Registran sismo de 6.0 en Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas
    Registran sismo de 6.0 en Ciudad Hidalgo, Chiapas FOTO: VANGUARDIA

El Servicio Sismológico Nacional confirmó el incremento de magnitud del temblor en la Ciudad de Hidalgo

El 9 de agosto se reportó un sismo de magnitud 6.0, en el sureste de la Ciudad Hidalgo, en Chiapas.

El sismo fue el Servicio Sismológico Nacional. Las autoridades no han reportado daños ni afectaciones.

Previamente, las autoridades indicaron que la magnitud era de 5.6, pero lo actualizaron, después que se registrara el incremento sísmico.

