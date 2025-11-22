$!Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa

La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn Azulet, la bebé que sobrevivió a la explosión de una pipa ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, regresó a México este 21 de noviembre tras permanecer dos meses y cinco días en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, donde recibió atención pediátrica especializada para tratar quemaduras graves. De acuerdo con la organización, la menor llegó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), desde donde fue trasladada en ambulancia a su domicilio como parte de un operativo coordinado con la Secretaría de Salud capitalina. La fundación agradeció al hospital estadounidense por los cuidados brindados a la niña durante todo su proceso de recuperación. TE PUEDE INTERESAR: Alicia Matías recibirá medalla de honor póstuma tras salvar a su nieta de la explosión de una pipa En un comunicado, la institución señaló: “Jazlyn y su mamá llegaron a México y fueron trasladadas a su domicilio en ambulancia perteneciente al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en apoyo y coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Agradecemos al Hospital Shriners de Galveston, Texas, por toda la ayuda brindada a esta pequeña, quien pasó dos meses y cinco días en sus instalaciones recuperándose”.

MADRE DE JAZLYN AGRADECE EL INTERÉS POR SU HIJA, PERO PIDE RESPETO ANTE MOMENTOS SENSIBLES La fundación también dio a conocer que la madre de la menor agradeció el interés de los medios de comunicación, aunque pidió respeto ante los momentos sensibles que todavía enfrenta la familia. La organización añadió que se mantendrá atenta al proceso médico de Jazlyn y comunicará los avances cuando cuenten con información confirmada. “Su consideración y prudencia han sido gran apoyo. A partir de ahora estamos a disposición para informar sobre los tratamientos que le darán a Jazmín para atender sus secuelas”, refirió la fundación en representación de la familia. Con el regreso de la menor al país, inicia una nueva etapa de rehabilitación y tratamiento orientada a atender las secuelas derivadas de las quemaduras. Michou y Mau reiteró que continuará acompañando el proceso médico y brindará seguimiento al estado de salud de la niña.