Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa

México
/ 22 noviembre 2025
    Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa
    Jazlyn Azulet volvió a México después de recibir atención especializada por quemaduras graves en el Hospital Shriners de Galveston; la Fundación Michou y Mau acompañará su nueva etapa de rehabilitación. FOTO: FUNDACIÓN MICHOU Y MAU

Jazlyn Azulet regresó al país tras más de dos meses de tratamiento en el Hospital Shriners de Galveston, según informó la Fundación Michou y Mau

La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn Azulet, la bebé que sobrevivió a la explosión de una pipa ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, regresó a México este 21 de noviembre tras permanecer dos meses y cinco días en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, donde recibió atención pediátrica especializada para tratar quemaduras graves.

De acuerdo con la organización, la menor llegó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), desde donde fue trasladada en ambulancia a su domicilio como parte de un operativo coordinado con la Secretaría de Salud capitalina. La fundación agradeció al hospital estadounidense por los cuidados brindados a la niña durante todo su proceso de recuperación.

En un comunicado, la institución señaló: Jazlyn y su mamá llegaron a México y fueron trasladadas a su domicilio en ambulancia perteneciente al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en apoyo y coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Agradecemos al Hospital Shriners de Galveston, Texas, por toda la ayuda brindada a esta pequeña, quien pasó dos meses y cinco días en sus instalaciones recuperándose”.

$!Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa

MADRE DE JAZLYN AGRADECE EL INTERÉS POR SU HIJA, PERO PIDE RESPETO ANTE MOMENTOS SENSIBLES

La fundación también dio a conocer que la madre de la menor agradeció el interés de los medios de comunicación, aunque pidió respeto ante los momentos sensibles que todavía enfrenta la familia. La organización añadió que se mantendrá atenta al proceso médico de Jazlyn y comunicará los avances cuando cuenten con información confirmada.

Su consideración y prudencia han sido gran apoyo. A partir de ahora estamos a disposición para informar sobre los tratamientos que le darán a Jazmín para atender sus secuelas”, refirió la fundación en representación de la familia.

Con el regreso de la menor al país, inicia una nueva etapa de rehabilitación y tratamiento orientada a atender las secuelas derivadas de las quemaduras. Michou y Mau reiteró que continuará acompañando el proceso médico y brindará seguimiento al estado de salud de la niña.

$!Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa

EXPLOSIÓN DE PIPA DE GAS EN IZTAPALAPA CAUSÓ QUEMADURAS EN JAZLYN; SU ABUELA LA PROTEGIÓ CON SU CUERPO

El 10 de septiembre, una pipa de gas explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Ese día, Jazlyn se encontraba al cuidado de su abuela, Alicia Matías Teodoro, de 54 años, quien trabajaba como checadora de transporte en el paradero de la estación Santa Marta, de la Línea A del Metro.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la explosión la mujer cubrió a su nieta con su cuerpo para protegerla, acción que le provocó quemaduras de tercer grado en el 98 por ciento del cuerpo. El acto fue difundido ampliamente en redes sociales, donde se le reconoció como la “abuelita heroína”. Alicia Matías falleció el 12 de septiembre, dos días después del accidente.

JAZLYN FUE TRASLADADA A ESTADOS UNIDOS PARA SU TRATAMIENTO TRAS EXPLOSIÓN DE PIPA DE GAS

Tras la explosión, Jazlyn fue trasladada al Centro Médico Siglo XXI, donde médicos especialistas lograron estabilizarla en las primeras horas posteriores al incidente. Posteriormente, se autorizó su traslado aéreo a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado en el Hospital Shriners de Galveston, institución médica dedicada al manejo avanzado de quemaduras pediátricas.

La Fundación Michou y Mau, organización que desde hace años coordina traslados y tratamientos de menores con quemaduras graves, gestionó el proceso de traslado y atención de la bebé en conjunto con autoridades sanitarias mexicanas.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

