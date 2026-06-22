Regresar a comisiones mixtas ‘se presta a corrupción’: Sheinbaum a la CNTE

Durante su conferencia matutina, la mandataria habló sobre la posibilidad de retomar esquemas como las llamadas comisiones mixtas , estructuras que durante años permitieron la participación conjunta de autoridades educativas y representantes sindicales en decisiones relacionadas con plazas y movimientos laborales.

La relación entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a ocupar espacio en la agenda pública después del retiro del plantón instalado por el magisterio. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las demandas de los maestros por mejores condiciones laborales y de retiro son legítimas, pero descartó regresar a mecanismos sindicales que, desde su perspectiva, estuvieron vinculados con prácticas irregulares.

Sheinbaum sostuvo que su administración no impulsará el regreso de esos modelos debido a que considera que podrían generar espacios poco transparentes.

“Regresar a las comisiones mixtas se presta a corrupción”, afirmó la presidenta al explicar la postura del gobierno federal frente a las peticiones del sector educativo.

EL DEBATE SOBRE LAS PENSIONES DEL MAGISTERIO

Uno de los principales temas planteados por la CNTE ha sido la situación de las pensiones y las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Ante esto, Sheinbaum aseguró que el contexto actual es diferente al que existía después de la reforma al ISSSTE de 2007.

La presidenta explicó que actualmente opera el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mecanismo que, según señaló, busca mejorar las condiciones de retiro de trabajadores que anteriormente podrían haber recibido pensiones más bajas.

“No estamos en el momento de las pensiones aprobadas con la reforma de 2007. Hay un Fondo de Pensiones para el Bienestar que permite que maestras y maestros que antes se iban a jubilar con 5 mil o 6 mil pesos hoy puedan retirarse con el salario medio del IMSS”, expresó.

La mandataria indicó que las condiciones para los docentes han cambiado durante los últimos años y destacó que la discusión sobre seguridad social debe analizarse considerando las modificaciones actuales.

El tema de las pensiones continúa siendo uno de los puntos sensibles dentro del sector educativo, donde diferentes grupos han planteado sus propias demandas sobre jubilación, estabilidad laboral y derechos adquiridos.

CAMBIOS IMPULSADOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Sheinbaum recordó que, desde su perspectiva, algunas reformas aplicadas en administraciones anteriores afectaron la estabilidad laboral del magisterio.

Frente a ello, destacó una serie de acciones realizadas en favor de los docentes, entre ellas la entrega de plazas de base y ajustes salariales.

Entre las medidas mencionadas se encuentran:

· Creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

· Basificación de más de un millón de docentes.

· Incremento salarial del 10% en 2025.

· Incremento salarial del 9% en 2026.

· Cambios en los mecanismos de movilidad docente.

· Mesas permanentes de diálogo con organizaciones magisteriales.

La presidenta señaló que la intención de su gobierno es mantener una comunicación constante con los trabajadores de la educación, pero bajo nuevas reglas administrativas.

El planteamiento oficial es que las decisiones relacionadas con plazas, salarios y derechos laborales tengan procesos más claros y alejados de prácticas que puedan generar favoritismos.

SHEINBAUM DESTACA EL DIÁLOGO CON LA CNTE

Otro punto abordado por la presidenta fue la manera en que su administración ha respondido a las movilizaciones del magisterio.

Sheinbaum aseguró que existe una diferencia entre la estrategia actual y la utilizada en otros periodos, al señalar que su gobierno busca resolver los conflictos mediante conversación y acuerdos.

“La última movilización que hubo en el Zócalo fue levantada con la policía. Nosotros no reprimimos y hablamos”, declaró.

La presidenta afirmó que el retiro del plantón de la CNTE fue resultado del diálogo y no de acciones de fuerza, una postura que consideró distinta a la de administraciones anteriores.

El movimiento magisterial, por su parte, ha mantenido históricamente una agenda enfocada en derechos laborales, condiciones de trabajo y cambios al sistema educativo.

La discusión sobre el futuro de la relación entre autoridades y docentes continúa abierta, especialmente en temas relacionados con pensiones, salarios y mecanismos de representación sindical.