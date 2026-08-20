Regreso a clases en CDMX: alertan por “montadeudas”; 62% de las víctimas recibió amenazas

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    Regreso a clases en CDMX: alertan por “montadeudas”; 62% de las víctimas recibió amenazas
    El Consejo Ciudadano reportó más de 51 mil casos relacionados con “montadeudas” y alertó sobre las principales formas de abuso. FOTO: ESPECIAL

El regreso a clases puede aumentar la presión económica de las familias, pero recurrir a aplicaciones de préstamos de origen dudoso podría traer consecuencias graves.

Con el inicio del ciclo escolar, los gastos por útiles, uniformes, inscripciones y otros materiales pueden representar una carga importante para las familias. Ante esta situación, algunas personas recurren a aplicaciones que ofrecen préstamos rápidos y fáciles de obtener.

Sin embargo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México advirtió sobre el riesgo de utilizar plataformas financieras de origen dudoso, conocidas como “montadeudas”.

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Estas aplicaciones suelen solicitar datos personales y permisos para acceder a información almacenada en el teléfono. El problema aparece cuando comienza la cobranza, pues algunas recurren a amenazas, insultos, hostigamiento y advertencias de divulgar información privada.

62% de los casos reportó amenazas o insultos

Entre 2020 y agosto de 2026, el Consejo Ciudadano recibió 51 mil 325 reportes relacionados con préstamos solicitados mediante este tipo de aplicaciones.

De acuerdo con los datos compartidos por el organismo, 62% de las personas afectadas denunció cobros acompañados de amenazas o insultos. Además, 15% señaló haber recibido intimidaciones relacionadas con la posible divulgación de información privada ante el incumplimiento del pago.

Entre las demás modalidades de abuso identificadas aparecen las deudas inexistentes, con 8%; difamación, también con 8%; y cobros dirigidos a contactos personales, con 6%.

$!El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México advirtió sobre el riesgo de utilizar plataformas financieras.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México advirtió sobre el riesgo de utilizar plataformas financieras. FOTO: INFOBAE

¿Cuánto dinero prestan los “montadeudas”?

Los reportes muestran que estas aplicaciones no necesariamente manejan cantidades elevadas. El 30% de los créditos correspondió a préstamos de hasta mil pesos, mientras que 15% se ubicó entre mil y 2 mil 500 pesos.

Otro 18% correspondió a cantidades de entre 2 mil 500 y 5 mil pesos y 9% reportó préstamos superiores a 5 mil pesos.

Entre las plataformas mencionadas con mayor frecuencia en los reportes se encuentran Prestamax, CashMax, Conficreo Loan, We Finanzas–Crédito Rápido, Efectivo Hoy y Feliz Loan.

¿Cómo evitar caer en una aplicación “montadeudas”?

Antes de solicitar un préstamo, el Consejo Ciudadano recomienda comprobar que la institución financiera sea legítima mediante los canales oficiales de la CONDUSEF.

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También aconseja no proporcionar información personal a aplicaciones cuya autenticidad no haya sido comprobada, revisar el aviso de privacidad y los términos del crédito, así como evitar otorgar permisos innecesarios para acceder a contactos, fotografías o archivos del celular.

En caso de ser víctima de amenazas o cobranza ilegítima, el Consejo Ciudadano ofrece orientación jurídica y apoyo psicológico gratuito a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza: 55 5533 5533, disponible las 24 horas.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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