Devolver al pueblo lo robado... venta de bienes incautados a delincuentes suma más de 40 millones de pesos

De acuerdo con Fernández, el monto de venta comprometido asciende a más de 40 millones de pesos , resultado de la comercialización de 107,066 bienes que fueron vendidos de un total de 145,657 artículos ofertados .

La titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ( INDEP ) , Mónica Fernández , presentó esta mañana durante la Conferencia Mañanera un informe detallado sobre los resultados más recientes del programa insignia del Gobierno Federal que busca reintegrar a la sociedad el valor de los bienes decomisados a criminales y corruptos .

AUTOS, JOYAS Y PROPIEDADES ENTRE LOS ARTÍCULOS VENDIDOS

El catálogo de artículos subastados incluye una gran variedad de productos, entre ellos vehículos de alta gama, propiedades inmobiliarias, maquinaria y objetos de valor. Algunos de los casos más destacados incluyen:

• Chevrolet Camaro 2016: vendido por 169,900 pesos

• Austin Morris 1982: vendido por 279,101 pesos

• Chevrolet Silverado 2015: vendida por 307,000 pesos

• Camioneta blindada: adquirida por 342,701 pesos

• Cadenas de oro, audífonos, compactadoras industriales

• Inmuebles: casas en Chihuahua y Sinaloa, así como terrenos en Saltillo y Baja California Sur

Los recursos obtenidos de estas ventas son destinados a programas sociales, infraestructura comunitaria y otras acciones en beneficio del pueblo mexicano.

ASÍ PUEDES PARTICIPAR EN LAS VENTAS DEL INDEP

El INDEP pone a disposición de los ciudadanos un proceso accesible para adquirir estos bienes de forma legal y transparente. Los pasos a seguir son:

• Consultar el catálogo actualizado en el sitio oficial: www.subastas.indep.gob.mx

• Presentar una solicitud por escrito para formalizar la intención de compra

• Esperar la notificación oficial de aceptación

• Realizar el pago correspondiente

• Acudir al sitio designado para recoger el bien adquirido

Para la venta directa de bienes muebles, los precios pueden ir desde un peso hasta 5 mil pesos, lo que abre la puerta a que ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos puedan acceder a productos útiles.

IMPACTO SOCIAL Y MENSAJE DE JUSTICIA

La titular del INDEP subrayó que este programa no solo representa una medida económica, sino una política de justicia social que demuestra el compromiso del Gobierno con la recuperación del patrimonio nacional.

“El objetivo es claro: devolver al pueblo lo que le fue arrebatado por la corrupción y la delincuencia. Cada peso recuperado se transforma en oportunidades para quienes más lo necesitan”, afirmó Mónica Fernández.

DATOS CURIOSOS DEL PROGRAMA

• Se han vendido más de 107 mil artículos, incluyendo vehículos, joyas, inmuebles y herramientas.

• La camioneta blindada vendida por más de 342 mil pesos fue uno de los objetos más codiciados en la subasta.

• Hay artículos disponibles desde 1 peso, especialmente en la modalidad de venta directa.

• Las propiedades subastadas se ubican en estados con altos índices de incautación, como Sinaloa, Chihuahua y Baja California Sur.

• El sitio web recibe miles de visitas semanales por ciudadanos interesados en participar legalmente.

VISITA EL SITIO OFICIAL Y SÉ PARTE DEL CAMBIO

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado invita a todas las personas a conocer y participar activamente en este esfuerzo de recuperación social. Cada bien vendido no solo representa un objeto menos en manos del crimen, sino un recurso más para México.

• Consulta el catálogo actualizado en:www.subastas.indep.gob.mx

Porque devolver al pueblo lo robado es mucho más que una consigna: es una realidad en marcha.