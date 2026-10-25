POLITICÓN: Taddei se aferra al puesto, mientras Morena amenaza con juicio político

Guadalupe Taddei asegura que no renunciará al INE , pese a los videos y audios difundidos sobre su cercanía con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo. Las nuevas grabaciones, aún sin verificación independiente, sugieren un trato personal que rebasa las reuniones de trabajo; no prueban irregularidades en los contratos. Taddei niega conflictos de interés y ofrece colaborar con las auditorías. Pero mientras insiste en quedarse, siguen apareciendo materiales. ¿Está dispuesta a sostener su postura si surgen más revelaciones?

Alfonso Ramírez Cuéllar , diputado de Morena, recordó que Guadalupe Taddei puede ser sustituida al frente del INE mediante los procedimientos previstos en la ley. También advirtió que una eventual renuncia no bastaría para cerrar las investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones del organismo. Mencionó la posibilidad de un juicio político, si se acreditan las condiciones legales. No es poca cosa que el señalamiento provenga del propio oficialismo. ¿Hasta dónde llegará la exigencia de rendición de cuentas?

III. ¿CONTINUARÁ?

La crisis del INE podría complicar las designaciones de consejerías electorales en los estados. En Coahuila está pendiente nombrar a la presidenta del IEC, cargo que ocupa provisionalmente Óscar Rodríguez. Se necesitan al menos ocho votos del Consejo General del INE, dividido por conflictos internos y los señalamientos contra Guadalupe Taddei. El plazo vence el 2 de noviembre. Si no logran un acuerdo, habrá que ver qué ocurre con la presidencia provisional. ¿Terminará Óscar ganando tiempo gracias al pleito ajeno?

IV. BALANCE

Arturo Reveles hace buen balance de la Convención Nacional de Canacintra celebrada en Saltillo. Entre los asistentes hubo comentarios positivos sobre la organización, el programa y la atención recibida. No es poca cosa reunir a industriales de todo el país y mostrarles las condiciones que ofrece Coahuila para hacer negocios. La sede también deja una responsabilidad: que las buenas impresiones se conviertan en relaciones comerciales. Pasadas las felicitaciones, ¿qué resultados concretos dejará el encuentro?

V. ELECCIÓN SIN RIVAL

Esmeralda Reyes cuestionó en redes las menciones de reelección del rector de la UAdeC y pidió una competencia pareja. Jesús Alberto Montalvo, director de Planeación, le respondió con una acusación: cuando ella buscaba dirigir la Prepa Uno, acudió a su oficina para conseguir un documento que, según él, pretendían usar para impedir que otro candidato compitiera. Añadió que ese rival tenía mayor apoyo y finalmente no participó. Quiso exhibir una contradicción de la maestra, pero terminó describiendo un intento de dejarla como candidata única.

VI. FALTA SU PARTE

El relato de Montalvo deja una pregunta: ¿qué hizo él cuando recibió aquella solicitud? No explica si entregó el documento, si rechazó la petición ni por qué el otro candidato quedó fuera. Reyes manifestó su desacuerdo con esa versión. El rector Octavio Pimentel debería pedir cuentas a su director de Planeación: está diciendo públicamente que conoció un intento de excluir a un candidato de una elección universitaria. Es demasiado grave para dejarlo como pleito en redes. Si sabe cómo ocurrió, que cuente también su parte.