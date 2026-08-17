Renuncia Mónica Soto a magistratura en el TEPJF

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    Renuncia Mónica Soto a magistratura en el TEPJF
    Soto afirmó en encuentro de magistraturas que deja el cargo después de una trayectoria de 30 años. CUARTOSCURO

Soto aseguró que la decisión obedece a un compromiso personal con el tribunal, su patria y su familia.

Mónica Soto informó este lunes sobre su renuncia como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante la transmisión en vivo del Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales, la magistrada Mónica Soto informó de su renuncia. Afirmó que luego de 30 años en su cargo, decidió finalizar su ciclo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mc-asegura-que-defendera-a-grecia-quiroz-en-michoacan-rumbo-a-las-elecciones-de-2027-DA22888685

”Hoy he decidido hacer un alto en mi vida profesional y jurisdiccional, he tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Aseguró que la decisión responde a un compromiso con el tribunal, su patria y su familia.

”Me tocará verles desde otra trinchera. Seguiré, por supuesto, siempre orgullosa defendiendo la lucha de las mujeres”, agregó.

Soto fue magistrada presidenta del TEPJF de finales de 2023 al 2025.

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