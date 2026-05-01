Renuncia titular de Sader en medio de crisis por gusano barrenador

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    Renuncia titular de Sader en medio de crisis por gusano barrenador
    Julio Berdegué anunció en sus redes sociales que dejaba la titularidad de la Sader; ahora será asesor del Gobierno para la revisión del T-MEC. Especial

Julio Berdegué deja su cargo para ser asesor en la revisión del T-MEC; en su lugar se queda Columba López

CDMX.– En medio de la crisis por el gusano barrenador, Julio Berdegué Sacristán dejó la titularidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), cargo que será asumido por Columba López, informó el propio exfuncionario y confirmó el Gobierno federal mediante un comunicado.

A través de sus redes sociales, Berdegué agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la oportunidad de formar parte de su gabinete.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-confirman-primer-caso-positivo-de-gusano-barrenador-en-ganado-EH20369904

“Le doy gracias de la manera más sincera por el honor de haber servido a México y a su pueblo”, expresó, al tiempo que adelantó que continuará colaborando en el equipo gubernamental en materia de negociaciones internacionales del sector.

Asimismo, felicitó a Columba López por su nombramiento y aseguró que trabajará junto a ella para garantizar una transición ordenada. “Le ofrecí toda mi colaboración para una transición ejemplar y le deseo éxito en este nuevo encargo”, señaló.

En un comunicado, el Gobierno de México detalló que Berdegué se encargará ahora de asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales, con énfasis en la defensa de los intereses del campo mexicano frente a Estados Unidos y Canadá, particularmente en el contexto de la revisión del T-MEC.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/activan-cerco-sanitario-y-despliegan-15-cuadrillas-en-castanos-por-gusano-barrenador-II20394738

Su salida se da a unos días de que se confirmara el primera caso de gusano barrenador en Coahuila, al reportarse un contagio en ganado del municipio de Castaños.

LLEGA COLUMBA LÓPEZ

Columba López es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, agroecóloga con más de 30 años de experiencia y maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Desde marzo de 2025 se desempeñaba como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sequia-y-abandono-disparan-plaga-del-gusano-barrenador-en-nogaleras-de-coahuila-PG20266584

En su trayectoria también destaca su paso por la propia Sader, donde ocupó cargos como coordinadora general de Bienestar en el Campo y de Operación Territorial, además de haber encabezado la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México entre 2018 y 2024.

Su designación marca la llegada de la primera mujer al frente de la política agrícola nacional.

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