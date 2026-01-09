Renuncian o no participan en encuestas de Morena, advierte Sheinbaum a funcionarios con miras a elecciones de 2027

La mandataria explicó que no es compatible ejercer un cargo público y, al mismo tiempo, contender en encuestas partidistas, ya que esto puede generar ventajas indebidas y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que los servidores públicos que actualmente ocupan cargos en el gobierno y tengan aspiraciones electorales deberán tomar una decisión clara: renunciar o abstenerse de participar en los procesos internos de Morena .

Sheinbaum subrayó que estas medidas buscan garantizar equidad, transparencia y legalidad en el proceso rumbo a las elecciones de 2027, tanto dentro del partido como ante la ciudadanía.

ENCUESTAS INTERNAS Y LICENCIA: LA DIFERENCIA CLAVE

Durante su mensaje, la presidenta recordó que ella misma se encuentra actualmente con licencia, pero aclaró que este estatus no equivale a una renuncia, por lo que no sería suficiente para participar en un proceso interno electoral.

La diferencia, explicó, es fundamental: la licencia es temporal, mientras que la renuncia implica separarse completamente del cargo, evitando cualquier influencia institucional durante la contienda interna.

Este señalamiento cobra relevancia ante los señalamientos de presuntos actos anticipados de campaña por parte de algunos funcionarios que ya proyectan su imagen con miras a 2027.

INE Y ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

Sheinbaum puntualizó que la evaluación de posibles actos anticipados de campaña corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), a través de los procedimientos que promuevan los propios ciudadanos.

Indicó que el gobierno federal no intervendrá en esas determinaciones y que será la autoridad electoral la encargada de analizar si existen violaciones a la ley.

Las declaraciones se dieron durante La Mañanera realizada en Acapulco, Guerrero, donde fue cuestionada directamente sobre funcionarios de su administración que podrían estar adelantando actividades con fines electorales.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL PROCESO INTERNO

· Morena utiliza encuestas internas como método principal de selección

· La ley electoral prohíbe actos anticipados de campaña

· La renuncia evita conflictos por uso de recursos públicos

· El INE actúa solo tras denuncias formales de ciudadanos