Renuncian o no participan en encuestas de Morena, advierte Sheinbaum a funcionarios con miras a elecciones de 2027

México
/ 9 enero 2026
    Renuncian o no participan en encuestas de Morena, advierte Sheinbaum a funcionarios con miras a elecciones de 2027
    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó una postura clara rumbo al proceso electoral de 2027: las y los funcionarios públicos que aspiren a una candidatura deberán renunciar a su cargo si desean participar en las encuestas internas de Morena VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum advirtió que funcionarios deberán renunciar o no participar en encuestas internas de Morena rumbo a las elecciones 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que los servidores públicos que actualmente ocupan cargos en el gobierno y tengan aspiraciones electorales deberán tomar una decisión clara: renunciar o abstenerse de participar en los procesos internos de Morena.

La mandataria explicó que no es compatible ejercer un cargo público y, al mismo tiempo, contender en encuestas partidistas, ya que esto puede generar ventajas indebidas y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

Sheinbaum subrayó que estas medidas buscan garantizar equidad, transparencia y legalidad en el proceso rumbo a las elecciones de 2027, tanto dentro del partido como ante la ciudadanía.

ENCUESTAS INTERNAS Y LICENCIA: LA DIFERENCIA CLAVE

Durante su mensaje, la presidenta recordó que ella misma se encuentra actualmente con licencia, pero aclaró que este estatus no equivale a una renuncia, por lo que no sería suficiente para participar en un proceso interno electoral.

La diferencia, explicó, es fundamental: la licencia es temporal, mientras que la renuncia implica separarse completamente del cargo, evitando cualquier influencia institucional durante la contienda interna.

Este señalamiento cobra relevancia ante los señalamientos de presuntos actos anticipados de campaña por parte de algunos funcionarios que ya proyectan su imagen con miras a 2027.

INE Y ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

Sheinbaum puntualizó que la evaluación de posibles actos anticipados de campaña corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), a través de los procedimientos que promuevan los propios ciudadanos.

Indicó que el gobierno federal no intervendrá en esas determinaciones y que será la autoridad electoral la encargada de analizar si existen violaciones a la ley.

Las declaraciones se dieron durante La Mañanera realizada en Acapulco, Guerrero, donde fue cuestionada directamente sobre funcionarios de su administración que podrían estar adelantando actividades con fines electorales.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL PROCESO INTERNO

· Morena utiliza encuestas internas como método principal de selección

· La ley electoral prohíbe actos anticipados de campaña

· La renuncia evita conflictos por uso de recursos públicos

· El INE actúa solo tras denuncias formales de ciudadanos

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

