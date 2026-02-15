Repiten contratistas en megaproyectos

Un grupo reducido de empresas concentra los principales contratos de los proyectos ferroviarios prioritarios del Gobierno federal, al repetir como proveedoras en distintas obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Tren Saltillo-Nuevo Laredo, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El organismo revisó más de mil contratos federales adjudicados entre 2020 y 2025 y encontró que compañías como Alstom, ICA, Operadora CICSA y GAMI Ingeniería e Instalaciones aparecen de manera recurrente en los proyectos ferroviarios de mayor monto.

En el Tren Maya, el proyecto con mayor volumen de recursos, Alstom Transport México obtuvo contratos por más de 31 mil millones de pesos, mientras que ICA Constructora y Operadora CICSA superaron en conjunto los 45 mil millones de pesos en asignaciones.

En el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Gami Ingeniería e Instalaciones obtuvo un contrato de 4 mil 147 millones de pesos para construir el rompeolas del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

Y en el Tren Saltillo-Nuevo Laredo, otro por 10 mil 922 millones de pesos para construir uno de los tramos. El IMCO documentó que en el Corredor Interoceánico casi 9 de cada 10 pesos se asignaron por adjudicación directa, lo que favoreció la repetición de proveedores.

En el proyecto del Tren México-Querétaro, Alstom volvió a figurar como proveedor principal al recibir un contrato por más de 17 mil millones de pesos para la adquisición de 47 trenes de pasajeros.

En el Tren Saltillo-Nuevo Laredo, los contratos fueron otorgados a empresas que también participaron en el Tren Maya, entre ellas ICA Constructora y Operadora CICSA. El IMCO señaló que la repetición de contratistas en distintos proyectos no es ilegal, pero sí refleja un ejercicio del gasto público que limitan la competencia.