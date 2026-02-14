Exige IPN ‘donativos’, que desvían directivos

El director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, y otros funcionarios de esa institución, crearon una asociación civil para cobrar “donativos”, que en realidad son obligatorios, por conceptos de inscripciones, exámenes de admisión y otros trámites escolares.

La creación de la asociación “Patronato Corazón Guinda y Blanco”, donde reciben y administran “donativos” de más de 211 mil estudiantes, ya fue denunciada.

Además de Reyes Sandoval, en la operación del nuevo Patronato participaron Javier Tapia Santoyo, antes de ser destituido como Secretario de Administración del IPN, por una investigación sobre enriquecimiento ilícito y desvío de recursos; el abogado Marx Yazalde Ortiz; y el secretario general, Ismael Jaidar Monter, entre otros.

Pese a estar en conflicto de interés, de acuerdo con la denuncia, todos estos directivos del IPN participaron en la creación y operación de la asociación civil “Patronato Corazón Guinda y Blanco”.

En julio pasado, este Patronato firmó un convenio con el IPN para cobrar los “donativos” que se exigen al alumnado para sus trámites.

Las inscripciones al nuevo semestre y el pago para acceder a los exámenes de admisión ya se depositan en cuentas del Patronato.

Tras crear el Patronato, directivos del IPN intentaron borrar su rastro en la asociación que ahora recibe los donativos, durante una asamblea realizada en septiembre del año pasado.

Los señalados

Algunos de los funcionarios que participaron en la creación del patronato.

Arturo Reyes Sandoval, director del IPN.

Javier Tapia Santoyo, ex secretario de Administración.

Marx Yazalde Ortiz, abogado general del IPN Ismael Jaidar Monter, secretario general.