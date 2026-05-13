Reporta Pemex muerte de empleado tras explosión en refinería Salina Cruz

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    Reporta Pemex muerte de empleado tras explosión en refinería Salina Cruz
    Los otros trabajadores que resultaron lesionados permanecen bajo vigilancia permanente. CUARTOSCURO

Pemex lamentó el fallecimiento del trabajador que recibía atención médica durante su traslado a un hospital

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó el fallecimiento de uno de los empleados afectados por la explosión ocurrida el pasado 11 de mayo en la refinería Salina Cruz.

Lo anterior ocurrió mientras recibía atención médica especializada durante su traslado al Hospital Central Sur de Alta Especialidad en la Ciudad de México, informó Pemex en una tarjeta informativa.

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“La empresa pública del Estado extiende sus más sentidas condolencias y manifiesta su total solidaridad con familiares y amigos ante esta lamentable pérdida.

“Asimismo, Pemex brindará a los deudos todo el apoyo necesario conforme a los protocolos de asistencia institucionales”, detalló.

Respecto al resto del personal afectado, la institución garantizó la continuidad de la atención médica en unidades de alta especialidad y centros hospitalarios locales.

“La condición de salud de cada trabajador cuenta con monitoreo permanente por parte de los servicios médicos para asegurar su cuidado integral”, afirmó.

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