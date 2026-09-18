Reporta Rafael Ojeda, ex titular de Marina, ingreso anual de 2 mdp y dos hipotecas por 6.3 mdp

Uno de los créditos, por 4 millones 559 mil 609 pesos, fue contratado el 14 de diciembre de 2020 con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército).

El ex Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, reportó dos créditos hipotecarios por un monto original conjunto de 6 millones 359 mil 609 pesos, de acuerdo con su declaración de modificación de situación patrimonial recibida el 30 de mayo de 2026.

El segundo, por 1.8 millones de pesos, fue adquirido el 2 de diciembre de 2020 con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

La versión pública de la declaración no informa el saldo pendiente de ninguno de los dos financiamientos, por lo que el monto reportado corresponde al importe original de los adeudos, no necesariamente a la deuda que mantenía al cierre del periodo declarado.

En el documento, Ojeda Durán reportó ingresos anuales netos por 2 millones 40 mil 558 pesos. El formato señala que esta cifra corresponde exclusivamente a los ingresos del servidor público y al ejercicio inmediato anterior.

El documento también muestra que, al momento de presentar la declaración, Ojeda Durán figuraba en la Secretaría de Marina como asesor, con nivel SM04, adscrito a las oficinas del Almirante Secretario de Marina.

De acuerdo con fuentes de la Marina, el Almirante José Rafael Ojeda Durán se encuentra en retiro, no ejerce funciones propias como miembro de la institución en el servicio activo de la Armada de México.

Sin embargo, conforme al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1988, por haber ostentado el cargo de Secretario de Marina, se estipula que por su experiencia todos los ex secretarios fungen como asesores, es de carácter honorario y no implica una remuneración adicional por concepto de asesoría.

Según estas fuentes, la percepción económica que recibe corresponde a su jerarquía de Almirantes conforme a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En su declaración, la fecha de toma de posesión “como asesor” aparece como 1 de octubre de 2024, inmediatamente después de concluir su periodo como Secretario de Marina, cargo que desempeñó entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de octubre de 2024.

SUS BIENES

En el apartado de vehículos, el ex titular de la Marina declaró un Mitsubishi Endeavor Limited modelo 2009, adquirido mediante compraventa a crédito el 18 de septiembre de 2009, con un valor de adquisición de 285 mil 913 pesos.

En contraste, la versión pública no muestra bienes inmuebles registrados por el declarante para el periodo correspondiente, ni inversiones, cuentas bancarias u otros valores o activos. Tampoco reporta bienes muebles adicionales.

Ojeda Durán tampoco reportó participación en empresas, sociedades o asociaciones; participación en la toma de decisiones de alguna institución; apoyos o beneficios públicos; representación; beneficios privados ni fideicomisos en los apartados correspondientes de los últimos dos años. Asimismo, declaró que no realiza una actividad lucrativa independiente de su empleo, cargo o comisión.

La declaración advierte, sin embargo, que los datos de bienes, inversiones, cuentas y otros activos que pudieran haber sido declarados a nombre de la pareja, dependientes económicos o terceros no son públicos. Por ello, la versión disponible no permite establecer el patrimonio familiar total del ex Secretario de Marina.

El documento fue presentado bajo protesta de decir verdad ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y corresponde a una declaración de modificación patrimonial recibida el 30 de mayo de 2026.