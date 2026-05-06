Sondeo telefónico en México respalda extradición de Rubén Rocha a EU

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    Sondeo telefónico en México respalda extradición de Rubén Rocha a EU
    Caso Rocha: 55% desconfía de la investigación en México y el 50% prefiere la justicia de EU. CUARTOOSCURO

Sondeo Reforma: 57% apoya extraditar a Rubén Rocha; el 62% duda de su inocencia ante nexos con el narco

Un sondeo telefónico nacional realizado el 5 de mayo por Grupo REFORMA revela que la mayoría de los consultados se inclina por la extradición del gobernador Rubén Rocha a los Estados Unidos y mantiene un alto nivel de escepticismo sobre su inocencia frente a las acusaciones de nexos con el narcotráfico.

De acuerdo con el estudio telefónico aplicado a 247 adultos el pasado 5 de mayo, el 57% de los encuestados considera que Rocha debe ser extraditado, frente a un 32% que se opone a esta medida.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/investigan-en-eu-a-extesorero-de-rocha-moya-por-tratos-con-los-chapitos-NH20505888

El reporte destaca una marcada desconfianza hacia la figura del mandatario y las instituciones nacionales.

Justicia comparada: Ante la pregunta sobre en qué sistema judicial confían más, el 50% de los consultados señaló al sistema de Estados Unidos, superando al 33% que aún deposita su confianza en el sistema mexicano.

La encuesta, que refleja el “termómetro” de la opinión pública actual, subraya un desafío de credibilidad para el sistema de justicia nacional frente a casos de alto perfil vinculados al crimen organizado.

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