Reportan balaceras y bloqueos carreteros en Michoacán tras crimen de comunitarios

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    Reportan balaceras y bloqueos carreteros en Michoacán tras crimen de comunitarios
    El gobierno municipal de Charapan informó que está en coordinación con la Policía Estatal y las Fuerzas Federales para atender la situación. Cuartoscuro

Los enfrentamientos se dan luego de que anoche dos policías comunitarios del municipio de Nahuatzen, fueran asesinados

CDMX.-Pobladores del Municipio de Charapan, en Michoacán, reportaron a través de redes sociales balaceras en la zona serrana de la Meseta Purépecha y también bloqueos carreteros.

Los enfrentamientos se dan luego de que anoche dos policías comunitarios del municipio de Nahuatzen, conocidos como kuarichas, fueran asesinados por un grupo de hombres armados cuando se encontraban en una barricada de vigilancia.

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El gobierno municipal de Charapan informó que está en coordinación con la Policía Estatal y las Fuerzas Federales para atender la situación que ha alarmado a los pobladores de la región.

“Invitamos a las y los habitantes del municipio y la comunidad de Cocucho mantener la calma, nuestro gobierno se encuentra en coordinación y colaboración con gobierno del estado para mantener la estabilidad y seguridad de los habitantes de Charapan y la comunidad de Cocucho”, señaló.

C-5 REPORTA DOS BLOQUEOS

El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán (C-5) reportó dos bloqueos, sobre la Carretera Carapan-Cocucho a la altura de la comunidad de “El Coyote” y otro en la Carretera San Juan Tumbio-Carapan, a la altura de la comunidad de Sevina.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si hay personas lesionadas o fallecidas. “Se mantendrá un operativo interinstitucional en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, reforzando la presencia y las acciones de prevención en todo el municipio”, indicó el municipio de Charapan.

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La semana pasada, pobladores de San Francisco Acahuén, zona indígena del municipio de Chilchota, radicalizaron sus protestas con quemas y bloqueos por el asesinato de dos de sus compañeros.

Los manifestantes aseguraron que las autoridades no habían hecho caso a sus peticiones por estos dos crímenes.

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