Comparece Leonel Godoy por caso Manzo ante la FGE-Michoacán

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    Comparece Leonel Godoy por caso Manzo ante la FGE-Michoacán
    La Fiscalía General del Estado de Michoacán citó al ex gobernador a las 12:00 horas. Cuartoscuro
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El llamado de la representación social responde al seguimiento de la vertiente política del caso

CDMX.- El diputado federal de Morena, Leonel Godoy, acudió a la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso en Morelia, Michoacán, para declarar sobre el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán citó al ex gobernador a las 12:00 horas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acuerda-seccion-22-del-snte-paro-indefinido-de-labores-el-25-de-mayo-HG20737514

A su arribo, el morenista evitó hacer declaraciones. “Hasta que salga de”, dijo en medio de los gritos de apoyo de algunos seguidores que acudieron a la sede.

De acuerdo con la notificación oficial integrada en la carpeta de investigación FRUR/02098/2025, la diligencia se fundamenta en los artículos 21 constitucional y 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales obligan a los ciudadanos a colaborar con el Ministerio Público.

COMPARECENCIA BAJO ESTATUS DE TESTIGO

La autoridad estatal especificó que la comparecencia del legislador se llevará a cabo de manera libre y bajo el estatus jurídico de testigo, con el fin de robustecer el expediente de la causa penal 220/2025, misma que se instruye por el delito de homicidio calificado en agravio de Carlos Manzo.

“Por este conducto, solicito comparezca ante esta autoridad con la finalidad de que rinda su declaración ministerial que le resulta, dentro de las actuaciones que componen la causa antes mencionada”, se le comunicó al morenista en el citatorio emitido el 13 de mayo pasado firmado por Andrés Vieyra Castro, Fiscal Especializado de Homicidio Doloso de la FGE.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fernandez-norona-critica-al-gabinete-de-seguridad-por-salida-de-exfuncionarios-de-sinaloa-hacia-estados-unidos-LG20734359

El llamado de la representación social responde al seguimiento de la vertiente política del caso, reactivada tras las denuncias públicas de Grecia Quiroz, viuda de la víctima y actual Presidenta Municipal de Uruapan.

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