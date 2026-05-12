Advierte la DEA que acusación a Rocha es sólo el inicio; van por políticos que cooperen con cárteles

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México
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    Advierte la DEA que acusación a Rocha es sólo el inicio; van por políticos que cooperen con cárteles
    “No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano han estado involucrados durante años,” dijo Cole. Presidencia

El jefe de la DEA, Terry Cole, aseguró que estos funcionarios que ayudan los cárteles son igualmente culpables de envenenar a estadounidenses

WASHINGTON, EU.- La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) aseguró hoy que la reciente acusación por narcotráfico en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es sólo el inicio de una lucha contra los políticos mexicanos que cooperen con los cárteles.

Al ser cuestionado por el Senador republicano por Luisiana John Kennedy sobre la acusación presentada contra Rocha Moya por presuntamente ayudar al Cártel de Sinaloa, el jefe de la DEA, Terry Cole, aseguró que estos políticos que ayudan los cárteles son igualmente culpables de envenenar a estadounidenses.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/mauro-nunez-piloto-de-ivan-archivaldo-guzman-acuerda-culpabilidad-en-eu-por-narcotrafico-FA20645617

“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención a esto”, dijo Cole, quien fue nominado al cargo de titular de la DEA tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

“Tenemos un Presidente que apoya plenamente a Estados Unidos, que pone a los estadounidenses primero.

(Los políticos en México) son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”, añadió.

”Y le aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, sentenció el jefe de la DEA.

EU PODRÍA GENERAR NUEVAS ACUSACIONES

El 29 de abril, la Fiscalía del Departamento de Justicia de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en conjunto con la DEA anunciaron una inédita acusación por narcotráfico en contra Rocha Moya -la primera para un Gobernador mexicano en funciones- así como contra otros 9 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senala-cce-cambio-de-postura-mas-ruda-de-estados-unidos-sobre-t-mec-NA20645594

Previamente, el Fiscal General interino de Estados Unidos, Todd Blanche, había asegurado la semana pasada que muy probablemente, EU podría generar nuevas acusaciones en contra de políticos mexicanos que cooperen con los cárteles del narcotráfico derivado de revelaciones hechas por capos del narcotráfico transferidos a Estados Unidos.

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