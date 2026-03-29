FGR asegura más de 2.1 millones de litros de hidrocarburo tras cateo en Reynosa, Tamaulipas

REYNOSA, TAMPS.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró alrededor de dos millones 189 mil litros de hidrocarburo tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, como parte de una investigación por presunto almacenamiento ilícito. La carpeta de investigación se inició a partir de un Informe Policial Homologado (IPH) suscrito por elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes informaron a la Fiscalía Federal en Tamaulipas, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), sobre un predio donde posiblemente se resguardaba combustible de forma irregular.

De acuerdo con el informe, el hallazgo se derivó de una denuncia anónima. Con esos elementos, el fiscal federal abrió la carpeta correspondiente y solicitó autorización judicial para ejecutar la diligencia de cateo. Durante el operativo, además del hidrocarburo, se aseguraron 49 tanques de almacenamiento tipo “frac tank”, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal y una motobomba, entre otros objetos vinculados al almacenamiento y traslado del combustible.

También fueron asegurados 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico blanco y un cubitanque, conforme al reporte oficial sobre lo localizado en el inmueble. El predio y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que continuará con la investigación por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, con el propósito de deslindar responsabilidades.

En la diligencia participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de criminalística de campo, fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades estatales y personal especializado de Pemex.

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