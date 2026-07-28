Sugieren expertos incentivos para detonar el fracking

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    Sugieren expertos incentivos para detonar el fracking
    Un grupo de expertos, convocados por el gobierno federal, se encuentra analizando la viabilidad de esta técnica para explotar el gas no convencional. Especial
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Ante el análisis sobre la viabilidad en la explotación del gas no convencional, especialistas sugieren subsidios y otros elementos

CDMX.- Para que México avance en la explotación de yacimientos no convencionales en gas natural y petróleo para fortalecer su seguridad energética le hace falta aplicar incentivos, coincidieron especialistas.

Fluvio Ruiz Alarcón, experto en energía, recomendó analizar la implementación de subsidios en gas natural que se retiraron del régimen fiscal de Pemex.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/gas-shale-puede-convertirse-en-un-detonante-economico-para-monclova-carlos-villarreal-IO21581180

“El régimen fiscal de Pemex se ha modificado. Se abrogaron diversos derechos y se creó el Derecho Único del Bienestar. Justamente se eliminó la deducción de 60 por ciento del valor en la producción de gas no asociado en yacimientos no convencionales, justo lo que ahora se busca desarrollar.

“Si se quitaron esos incentivos, me parece que habría que revisar si queremos tener producción de materia prima para la petroquímica y aumentar nuestra producción de gas”, expuso.

Con la reforma fiscal de 2025, se quitaron los esquemas de deducción que conformaban en Derecho de Utilidad Compartida en algunas asignaciones y se sustituyó por Derecho Petrolero para el Bienestar.

https://vanguardia.com.mx/opinion/fracking-sera-coahuila-el-conejillo-de-indias-CG20049874

Con lo anterior se reduce el atractivo de llevar a cabo nuevas inversiones en exploración y extracción y se favorece la explotación de campos de menor riesgo financiero, desarrollados o maduros, considera el Instituto Mexicano para la Competitividad en un análisis sobre el régimen fiscal de agosto de 2025.

Julio César Rentería, presidente del Comité Técnico de Refinación del Petróleo de IMIQ, coincidió en que México debe reducir sus importaciones de gas natural.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-ve-en-el-gas-shale-una-oportunidad-de-impulso-economico-regional-AH21516677

Antonio Escalera, consultor independiente y experto en energía, coincidió en que se deben diseñar contratos que resulten atractivos tanto para el Estado para Pemex y los inversionistas privados.

En entrevista por separado recordó que la fuerte recaudación fiscal del Estado, provocó que Pemex se descapitalizara, pues prácticamente todo el recurso se iba al Estado bajo el concepto de renta petrolera.

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