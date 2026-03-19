Nuevo León: policía de Guadalupe abaten a hombre con machete y cargando un niño; hecho divide opiniones

Un hombre que cargaba con un menor de edad, quien presuntamente era su hijo de cinco años de edad, y un machete con el que presuntamente intentó agredir, fue abatido a balazos por elementos de la policía municipal de Guadalupe, Nuevo León. Los hechos ocurrieron sobre la calle Verdón en su cruce con la avenida Pablo Livas, en la colonia Valle del Sol, al medio día del miércoles 18 de marzo. Se informó que la Policía de Guadalupe recibió un reporte de quema de cable cobre en la vía pública y al arribar al lugar, los uniformados se toparon con el hombre que traía un machete y al menor en brazos.

Tras notar una conducta agresiva del sujeto, uno de los uniformados lanzó disparos al aire para intentar que el hombre soltara al niño. “Al arribar, los oficiales ubicaron a un masculino que portaba un arma blanca y llevaba a un menor sujeto a su cuerpo, situación que representaba un riesgo para la integridad del niño, al tiempo que mostraba una actitud agresiva; Durante la intervención, el individuo de entre 35 y 40 años se aproximó hacia los elementos policiales, registrándose una agresión con el arma blanca, por lo que un oficial realizó una detonación con su arma de cargo”, confirmó la corporación municipal en un comunicado. De acuerdo con videos publicados en redes sociales, el hombre comenzó a amagar a los uniformados con el arma blanca e iniciaron una persecución por el camellón de la avenida que duró por varios minutos, donde el presunto agresor supuestamente logró derribar a uno de los policías.

En el intento, el menor se zafó del sujeto y un elemento municipal le disparó, quedando su cuerpo en la vía pública. “El menor fue resguardado de inmediato por los oficiales, activándose los protocolos correspondientes para la protección de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con la Policía de la Mujer; La Secretaría informa que se dio vista al Ministerio Público, quien se hará cargo de las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, explicó la Secretaría de Seguridad.

Paramédicos arribaron al lugar y confirmaron la muerte del hombre. Por su parte, el Ministerio Público recabó evidencias de los hechos, los cuales quedarán a disposición de la autoridad para adjudicar o deslindar responsabilidades. DIVIDE OPINIONES No obstante, el hecho violento fue criticado, como reconocido, en redes sociales, ya que, mientras unos usuarios apuntaban que se trataba de un caso de abuso de autoridad, otros señalaban que los elementos solo realizaban su trabajo.

Pero no sólo quedó en la conversación en redes sociales, el secretario de Seguridad del municipio de Guadalupe, Alfredo Fabela Pacheco, defendió la acción de los elementos, pese a la superioridad numérica y que se utilizara un arma de fuego ante un machete, el cual consideró que era más letal que una pistola. En rueda de prensa, Fabela Pacheco afirmó que fue correcto el protocolo seguido, señalando que la indicación es “neutralizar” para preservar la vida de quienes estén en riesgo, en este caso la de los policías y el hijo del ahora occiso.

”En las capacitaciones que nosotros recibimos con videos y científicamente comprobado, a 7 metros, una persona con un arma blanca o un machete es más letal que una pistola. Es un riesgo muy grande tener una persona enfrentándote con un machete o con una navaja. Hay que neutralizarlo. Ese es el protocolo que nos dan, y eso es lo que debimos de haber hecho, porque aún herido una persona con un arma blanca es letal”, recalcó el secretario. Afirmó que no hubo intención de matar, puntualizando que disparar al centro del cuerpo es la acción más efectiva para neutralizar: “no tenemos nosotros la intención de matar. Puede la persona recibir 7 disparos, si no se muere. Intentamos que deje de tratar de herir a la persona. El blanco más seguro es el medio”.

Por otro lado, el Consejo Ciudadano de Seguridad de Nuevo León consideró que estuvo mal el actuar del policía de Guadalupe que causó la muerte a un sujeto quien evitaba ser detenido. Para el medio de comunicación Milenio, Martin Santos, presidente del Consejo, afirmó que se trata de un caso complicado, por lo cual el protocolo de la policía falló al dispararle para causarle la muerte, en lugar de aplicar otro tipo de detención, ante la presencia del menor en brazos. “El actuar, creo que la persona (el policía de Guadalupe) tiene que ser investigada completamente por un homicidio de este tipo, al menos el que disparó, y los demás, bueno, pues tiene que haber alguna situación de regresar a las aulas, que se analice todo el proceso porque, pues sí está mal, está completamente mal este procedimiento”, indicó para el medio de comunicación Milenio. (Con información de medios)

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