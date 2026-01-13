Catedrático colombiano es reportado como desaparecido en Nuevo León
Se busca a Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años, tras arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey
MONTERREY, NL.- Autoridades de Nuevo León emitieron un reporte de búsqueda ante la desaparición de un hombre de origen colombiano, catedrático y escritor, quien está desaparecido desde el pasado 2 de enero tras arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey.
La Fiscalía General de Justicia del estado busca a Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años.
El hombre tiene el cabello negro, abundante, corto y rizado; es de tez morena clara; café oscuro, nariz pequeña; boca pequeña con labios delgados, mide 1.75 metros, es de complexión delgada y como señas particulares tiene un lunar en la mejilla derecha a la altura de fosa nasal.
También tiene un lunar en la ceja derecha, una pequeña verruga en la orilla de la fosa nasal, una cicatriz en el glúteo del lado derecho.
La Fiscalía puso a disposición los números: (81) 1990 3871 y (81) 81 2020 4411.