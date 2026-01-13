Catedrático colombiano es reportado como desaparecido en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Autoridades de Nuevo León emitieron un reporte de búsqueda ante la desaparición de un hombre de origen colombiano, catedrático y escritor, quien está desaparecido desde el pasado 2 de enero tras arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey. La Fiscalía General de Justicia del estado busca a Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años.

El hombre tiene el cabello negro, abundante, corto y rizado; es de tez morena clara; café oscuro, nariz pequeña; boca pequeña con labios delgados, mide 1.75 metros, es de complexión delgada y como señas particulares tiene un lunar en la mejilla derecha a la altura de fosa nasal.