Reportan nombramiento de Harfuch a Lila Abed para cargo en Embajada de México en EU; SSPC lo niega

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, propuso a Lila Abed -también esposa del directivo de una empresa privada que participa en actividades relacionadas con la deportación de migrantes, el estadounidense Andrew Abed Lloyd-, para ocupar la representación de la dependencia federal en la Embajada de México en Washington D. C., según reportó el periodista Jesús Esquivel para el medio de comunicación Proceso y Aristegui Noticias. El esposo de Abed es el actual jefe del departamento de contratos de la firma Salus World Wide Solutions, propiedad de William Walters que, en mayo del año pasado, obtuvo un contrato federal en 2025 con el Gobierno de Estados Unidos para ejecutar el programa de “autodeportaciones” de inmigrantes de México, como de otras naciones. Según la revista, el programa ofrece transporte aéreo gratuito o terrestre a los indocumentados para que sean trasladados a sus países de origen, junto a una compensación que puede ser de hasta dos mil 600 dólares, esto bajo la dirección del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés). El periodista señala que la página del gobierno de la actual administración de Donald Trump explica que SWS ofrece servicios al DHS para la autodeportación de indocumentados mediante transporte y viajes de reubicación, cerca de 2 millones de personas han optado por esta medida en Estados Unidos desde enero de 2025.

ABED Y HARFUCH TIENEN “UNA BUENA RELACIÓN” El reportaje menciona que tres funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron que García Harfuch “tiene una muy buena relación” con Abed y la habría propuesto en el cargo diplomático de la SSPC en Estados Unidos. Abed es una analista internacional con maestría en estudios latinoamericanos y gobierno de la Universidad de Georgetown, actualmente es directora del Programa de México del Diálogo Interamericano. Previamente, se había desempeñado como directora del Instituto de México del Centro Wilson, uno de los think tanks más prestigiosos e influyentes en Estados Unidos, dejó el cargo después de una reducción presupuestaria durante la administración de Trump; posteriormente en el Diálogo Interamericano desarrolló una relación profesional cercana con García Harfuch. Fue directora general de Cooperación Internacional en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Durante su tiempo en la Cámara de Diputados trabajó para la Comisión de Relaciones Exteriores, también se desempeñó como secretaria de asuntos internacionales del comité ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y como asesora principal del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Y también colaboró con medios de comunicación como Radio Fórmula, columnista en El Heraldo de México y Opinión 51, además de ser acreditada por la Casa Blanca como corresponsal de la cadena colombiana de televisión NTN24. SSPC NIEGA POSTULACIÓN Luego de la emisión del reportaje, que concluyó en la eliminación de la publicación por la revista Proceso ante la negativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre que Abed estuviera contemplada en uno de sus cargos públicos, emitieron un comunicado este lunes para dar su postura sobre el tema. Destacó que Lila Abed no ocupa ningún cargo o representación en la SSPC, así como tampoco ocupará ninguna posición dentro de la dependencia.

“Respecto a la información difundida en medios de comunicación sobre Lila Abed y una representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la Embajada de México en Estados Unidos, se precisa lo siguiente: “Lila Abed no se encuentra dada de alta como servidora pública de la SPC, no ocupa ningún cargo o representación en esta dependencia y no ocupará ninguna posición dentro de la Secretaría”, menciona la secretaría encabezada por García Harfuch.

“La SSPC reitera que cualquier información relacionada con la integración de esta dependencia y sus representaciones se comunica a través de los canales institucionales correspondientes; “La dependencia del gobierno federal no aclaró si se tomó alguna determinación después de la publicación del informe”, reiteró que cualquier nombramiento se comunicará en los canales institucionales.