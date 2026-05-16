Reportan nuevo incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas; suman tres siniestros en 2026

La madrugada de este sábado se registró un incendio al interior de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, luego de que habitantes de zonas cercanas reportaran una intensa columna de humo y fuego proveniente del complejo petrolero, informaron medios de comunicación. El incidente ocurrió apenas dos días después de la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la llegada de Juan Carlos Carpio.

INCENDIO HABRÍA INICIADO EN PLANTA COQUIZADORA DE DOS BOCAS De acuerdo con versiones preliminares difundidas por medios locales, el incendio presuntamente ocurrió en el área de la planta coquizadora de la refinería. Habitantes de colonias cercanas señalaron que alrededor de la medianoche comenzaron a escuchar la activación de sirenas de alarma dentro de las instalaciones, mientras se observaban llamas y humo saliendo de distintos puntos del complejo industrial. Hasta el momento, Petróleos Mexicanos no ha emitido información oficial sobre el origen del incidente ni sobre la magnitud de los daños. Tampoco se ha confirmado si existen personas lesionadas o afectaciones mayores derivadas del siniestro.

PERSISTEN DUDAS SOBRE CAUSAS Y AFECTACIONES TRAS INCENDIO EN DOS BOCAS Las autoridades estatales y municipales tampoco han dado a conocer detalles oficiales relacionados con el incendio, por lo que continúa la incertidumbre respecto a las causas del evento y las posibles consecuencias operativas dentro de la refinería. En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos donde se aprecia una columna de humo visible desde zonas cercanas al complejo petrolero ubicado en el municipio de Paraíso. SUMAN TRES INCENDIOS EN DOS BOCAS EN 2026 El nuevo reporte ocurre semanas después de otro incendio registrado el pasado 9 de abril dentro de la misma refinería. En aquella ocasión, el fuego provocó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la instalación industrial. Posteriormente, Pemex informó que el siniestro ocurrió en una bodega de coque y aseguró que no se reportaron personas lesionadas. Con ese hecho, sumaban ya tres incidentes relevantes ocurridos durante 2026 en las instalaciones de Dos Bocas. Entre ellos destacó el incendio registrado el 17 de marzo, el cual habría sido provocado por aguas aceitosas en la barda perimetral del complejo. Ese evento dejó un saldo de cinco personas fallecidas y provocó un derrame que alcanzó el Río Seco, afectando actividades pesqueras y turísticas en la región.

SIN POSICIONAMIENTO OFICIAL Hasta ahora, Petróleos Mexicanos no ha emitido un comunicado oficial en el que precise las causas del nuevo incendio, el nivel de afectación material o si hubo trabajadores lesionados. Las autoridades tampoco han confirmado si las operaciones dentro de la refinería Olmeca fueron suspendidas de manera parcial o total tras el incidente.

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