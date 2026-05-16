Reportan presunta fuga en plataforma de Pemex en Tabasco

Habitantes de la zona costera de Sánchez Magallanes, Tabasco, difundieron videos que muestran una presunta fuga en una plataforma marítima de Petróleos Mexicanos frente al Golfo de México, un hecho que volvió a encender alertas sobre las condiciones operativas de la infraestructura petrolera de la empresa estatal. Las imágenes comenzaron a circular este sábado en redes sociales y muestran una extensa mancha alrededor de una instalación petrolera, además de una aparente emanación que habitantes de la región asociaron con olor a gas. Hasta el momento, Pemex no ha emitido una postura oficial para confirmar o descartar el incidente. DIFUNDEN VIDEOS DE SUPUESTA FUGA EN PLATAFORMA DE PEMEX La grabación rápidamente se viralizó y provocó cuestionamientos sobre la seguridad de las plataformas marítimas ubicadas frente a las costas tabasqueñas. Medios locales señalaron que las instalaciones presuntamente involucradas podrían corresponder a los complejos Amoca, Miztón o Tecoalli, aunque esta información no ha sido confirmada por autoridades federales ni por la petrolera.

ANTECEDENTES PRESIONAN A PEMEX EN GOLFO DE MÉXICO La difusión del presunto incidente revive las preocupaciones derivadas del derrame de hidrocarburos reportado meses atrás en el Golfo de México, cuya responsabilidad terminó siendo reconocida por la propia empresa estatal tras semanas de señalamientos públicos y presión ambiental. En abril de 2026, Pemex admitió que una fuga en instalaciones de la empresa provocó afectaciones en distintas zonas costeras del Golfo, luego de que inicialmente áreas operativas negaran el origen del derrame. Ese episodio derivó en investigaciones internas y en la separación de funcionarios relacionados con el manejo de la emergencia. Además del derrame, durante este año también se registraron incendios y accidentes en instalaciones energéticas de Tabasco y Oaxaca, incluido un siniestro mortal en la refinería Olmeca de Dos Bocas. NO HAY COMUNICADO OFICIAL Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha confirmado que exista una fuga activa o un derrame en la zona marítima frente a Tabasco. Sin embargo, la ausencia de información oficial ha incrementado las exigencias de pescadores, habitantes costeros y usuarios en redes sociales que demandan claridad sobre lo ocurrido. El caso también ocurre en un contexto de creciente atención pública hacia la seguridad industrial y ambiental de Pemex, particularmente tras los cuestionamientos recientes sobre mantenimiento, supervisión y respuesta ante emergencias en instalaciones estratégicas de la empresa productiva del Estado. COSTAS DE TABASCO DE NUEVO BAJO EL OJO DEL HURACÁN La zona costera de Tabasco ha sido una de las regiones más sensibles ante incidentes relacionados con hidrocarburos en el Golfo de México, debido a su cercanía con plataformas marinas, ductos y operaciones petroleras de gran escala. En meses recientes, pescadores y habitantes del litoral denunciaron afectaciones por residuos de hidrocarburos y olores intensos en distintas áreas marítimas.

Mientras continúan circulando las imágenes del presunto incidente, permanece la expectativa sobre una eventual postura de Pemex o de autoridades ambientales y marítimas que permita esclarecer el origen de la emanación observada frente a las costas tabasqueñas.

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