Reportan presunta investigación del alcalde de Tijuana por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado

México
/ 19 noviembre 2025
    Reportan presunta investigación del alcalde de Tijuana por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado
    La FGR mantiene una investigación abierta contra el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, por presunto lavado de dinero y vínculos con operadores del CJNG, mientras el funcionario no ha respondido al citatorio de la FEMDO. FOTO: AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Reportan investigación del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, por la FGR por presuntas operaciones ilícitas

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, señalan diversos reportes.

De acuerdo con documentos difundidos públicamente, el funcionario municipal fue citado este martes para presentarse ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México. Hasta ahora, no existen evidencias de que el alcalde haya salido de Tijuana para atender el citatorio.

Los señalamientos iniciales se relacionan con presuntos vínculos de Burgueño Ruiz con el empresario ensenadense Fernando Rafael Salgado Chávez, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señalado como enlace logístico entre el CJNG y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

ALCALDE DE TIJUANA ASIGNARÍA DE MANERA DIRECTA CONTRATOS MILLONARIOS A INDIVIDUOS VINCULADOS CON EL NARCO

$!Este es el presunto citatorio de la FEMDO para el alcalde morenista de Tijuana
Este es el presunto citatorio de la FEMDO para el alcalde morenista de Tijuana Foto: Francisco Zea

Según información divulgada por el periodista Paco Zea, la acusación formal contra el alcalde de Tijuana se fundamenta en la supuesta asignación directa de contratos millonarios del XXV Ayuntamiento a empresas asociadas con individuos señalados por autoridades nacionales y estadounidenses por su presunta relación con organizaciones delictivas.

Medios locales han señalado que, durante el último año, Burgueño Ruiz habría utilizado recursos públicos municipales para actividades de promoción personal. Dichas acciones, según la misma información, lo vincularían con Fernando Rafael Salgado Chávez, quien presuntamente organizó diversos eventos en la ciudad y habría recibido beneficios mediante asignaciones de obra pública.

Hasta el momento, el alcalde no ha emitido declaraciones sobre los señalamientos ni sobre el citatorio difundido por la FGR.

$!Reportan presunta investigación del alcalde de Tijuana por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado

FISCALÍA CONTINÚA INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON EL ALCALDE DE TIJUANA Y EMPRESARIOS LIGADOS CON EL NARCO

La FGR informó que la investigación continúa en desarrollo y que tanto Burgueño Ruiz como las personas mencionadas en los expedientes deberán comparecer en las próximas semanas ante el Ministerio Público Federal para responder por los delitos que se les imputan. La institución no ha precisado fechas adicionales ni el alcance de las indagatorias.

El empresario Fernando Rafael Salgado Chávez, originario de Ensenada, se ha convertido en una figura central dentro de las investigaciones. De acuerdo con reportes de la revista Zeta y otros medios regionales, su presencia en la asignación de obra pública en municipios como Tijuana, Rosarito y Ensenada se habría consolidado durante los últimos años a través de una red de relaciones con servidores públicos.

Las autoridades federales continúan recabando información para definir responsabilidades en torno a los presuntos delitos que se investigan.

La FGR no ha determinado aún una fecha para los posibles resultados preliminares del caso, mientras que los implicados permanecen a la espera de ser citados formalmente para ampliar sus declaraciones ante el Ministerio Público.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz ni de las personas señaladas en relación con las presuntas operaciones y vínculos investigados.

Con información de INFOBAE

Temas


Alcaldes
Corrupción
Crimen Organizado

Localizaciones


Tijuana

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

