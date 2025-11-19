$!Reportan presunta investigación del alcalde de Tijuana por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, señalan diversos reportes. De acuerdo con documentos difundidos públicamente, el funcionario municipal fue citado este martes para presentarse ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México. Hasta ahora, no existen evidencias de que el alcalde haya salido de Tijuana para atender el citatorio. TE PUEDE INTERESAR: Edson Andrade, impulsor de la marcha de la Generación Z, recibió pagos del PAN, revela Morena Los señalamientos iniciales se relacionan con presuntos vínculos de Burgueño Ruiz con el empresario ensenadense Fernando Rafael Salgado Chávez, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señalado como enlace logístico entre el CJNG y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. ALCALDE DE TIJUANA ASIGNARÍA DE MANERA DIRECTA CONTRATOS MILLONARIOS A INDIVIDUOS VINCULADOS CON EL NARCO

Según información divulgada por el periodista Paco Zea, la acusación formal contra el alcalde de Tijuana se fundamenta en la supuesta asignación directa de contratos millonarios del XXV Ayuntamiento a empresas asociadas con individuos señalados por autoridades nacionales y estadounidenses por su presunta relación con organizaciones delictivas. Medios locales han señalado que, durante el último año, Burgueño Ruiz habría utilizado recursos públicos municipales para actividades de promoción personal. Dichas acciones, según la misma información, lo vincularían con Fernando Rafael Salgado Chávez, quien presuntamente organizó diversos eventos en la ciudad y habría recibido beneficios mediante asignaciones de obra pública. Hasta el momento, el alcalde no ha emitido declaraciones sobre los señalamientos ni sobre el citatorio difundido por la FGR.