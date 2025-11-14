Reportan que asesinaron a otros dos implicados en homicidio de Carlos Manzo

Otros dos presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron ejecutados, como ocurrió con el homicida Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años.

Los restos de los otros dos involucrados —de los que al menos uno tendría 16 años— fueron localizados el pasado lunes a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, en Capácuaro, según reportes de la Fiscalía General del Estado, confirmados ayer por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

“Lo que sí confirma la Fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos, y son también los que participaron en el homicidio (de Manzo)”, dijo el Mandatario.

Con estas ejecuciones son ya tres los implicados en el crimen del Edil que han sido silenciados a balazos.

Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad y quien está identificado como el autor material del homicidio, fue muerto de un disparo instantes después de acabar con la vida del alcalde la noche del pasado 1 de noviembre, en plena plaza principal de Uruapan.

Según las investigaciones de la Fiscalía estatal, el pistolero —originario de Paracho— fue abatido cuando ya estaba sometido y detenido por policías municipales que fungían como escoltas de Manzo.

Ramírez Bedolla detalló que la ejecución de los otros dos implicados es una información que ha sido también validada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Es una información ya fidedigna y está compulsada, revisada, compartida con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch”, expresó.

Integrantes del Gabinete de Seguridad acudieron a esa región de Michoacán y posteriormente se reunieron con el Gobernador; la Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, así como con aguacateros de esa región de Michoacán, ante quienes se comprometieron a focalizar acciones para combatir la extorsión.

“En Uruapan nos reunimos con la Presidenta Municipal, Grecia Quiroz, para reforzar vigilancia y atender necesidades de la población”, informó García Harfuch.