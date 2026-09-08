Reportan que Julieta Ramírez negocia acuerdo de colaboración con EU rumbo a elección de 2027

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    Reportan que Julieta Ramírez negocia acuerdo de colaboración con EU rumbo a elección de 2027
    Julieta Ramírez, senadora con licencia de Morena por Baja California, habría firmado un acuerdo preliminar con autoridades de EU, según N+ Focus. Facebook | Julieta Ramírez

Documentos señalan que la senadora con licencia de Morena habría firmado un proffer agreement con autoridades de EU

Julieta Ramírez, senadora con licencia de Morena por Baja California y aspirante a la gubernatura del estado rumbo a 2027, habría firmado un acuerdo preliminar de colaboración con autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con documentos revelados por N+ Focus.

El reportaje, firmado por los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas, señala que la legisladora aparece como firmante de un proffer agreement, documento mediante el cual una persona investigada o un testigo puede proporcionar información a autoridades estadounidenses bajo determinadas condiciones.

Según la publicación, el acuerdo estaría relacionado con una reunión de ofrecimiento de pruebas ante la fiscalía federal estadounidense y agentes federales, con el propósito de determinar si la información que pudiera proporcionar Ramírez es considerada confiable.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/operador-de-julieta-ramirez-fue-sentenciado-en-eu-por-narcotrafico-y-trabaja-en-bienestar-de-bc-KC23122181

¿QUÉ ESTABLECE EL SUPUESTO ACUERDO FIRMADO POR JULIETA RAMÍREZ?

De acuerdo con los documentos difundidos por N+ Focus, la senadora con licencia habría aceptado participar en el proceso y entregar información a las autoridades estadounidenses.

El texto citado por el medio establece: “La determinación de si recibiré o no algún beneficio quedará entera y exclusivamente a criterio de la fiscalía federal, previa entrega de mi información”.

Un proffer agreement es un acuerdo entre una fiscalía y una persona investigada o un testigo que establece las condiciones bajo las cuales puede proporcionar información a las autoridades. En determinados casos, este mecanismo permite que la información entregada durante el proceso no sea utilizada directamente en contra de quien la proporciona en un eventual juicio, conforme a los términos específicos del acuerdo.

El documento referido también contempla el compromiso de no cometer perjurio ni obstruir la justicia.

Sin embargo, el reportaje no precisa cuál sería el delito o los delitos por los que Julieta Ramírez podría estar siendo investigada en Estados Unidos.

JULIETA RAMÍREZ RESPONDE EN REDES SOCIALES

Después de la publicación del reportaje, Julieta Ramírez reaccionó mediante un mensaje en su cuenta de X, en el que cuestionó indirectamente el contenido de la información difundida.

La senadora con licencia acompañó su publicación con un GIF de Michael Jackson comiendo palomitas y escribió:

“¡Semana nueva, mitote nuevo! No se pierdan el más reciente episodio de guerra sucia... cortesía del Canal de las estrellas”.

Ramírez concluyó el mensaje con la frase: “Sonrían, seguimos adelante”.

La publicación generó cuestionamientos por parte de usuarios de la red social, quienes comenzaron a preguntarle sobre los señalamientos contenidos en el reportaje.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/abren-debate-en-redes-por-affaire-de-rocha-moya-y-las-batallas-de-farmear-aura-DE23144171

Hasta la información proporcionada para esta nota, no se detallan públicamente los motivos de la supuesta investigación ni se establece si la fiscalía federal de Estados Unidos ha determinado otorgarle algún beneficio a la legisladora.

El contenido del reportaje se conoce mientras Julieta Ramírez mantiene sus aspiraciones políticas rumbo a la elección de la gubernatura de Baja California en 2027.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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