$!Operador de Julieta Ramírez fue sentenciado en EU por narcotráfico y trabaja en Bienestar de BC

Rubén Eduardo Sandoval Chávez, identificado como operador territorial de la senadora de Morena, Julieta Ramírez Padilla, fue condenado en Estados Unidos a 30 meses de prisión por posesión de marihuana con intención de distribuirla. Actualmente ocupa un cargo de confianza en la Secretaría de Bienestar de Baja California. Rubén Eduardo Sandoval Chávez, identificado como operador territorial de la senadora de Morena Julieta Ramírez Padilla, aspirante a la gubernatura de Baja California, cuenta con un antecedente penal en Estados Unidos por un caso relacionado con tráfico de drogas y actualmente forma parte de la estructura laboral de la Secretaría de Bienestar de Baja California.

De acuerdo con una investigación publicada por Punto Norte, Sandoval Chávez fue detenido en Estados Unidos en octubre de 2011 junto con otras dos personas, después de que autoridades federales localizaron un cargamento de marihuana oculto en un tráiler que había ingresado por la garita comercial de Otay Mesa. El expediente judicial consultado por el medio señala que Sandoval Chávez se declaró culpable de posesión de marihuana con intención de distribuirla y fue sentenciado el 15 de noviembre de 2012 a 30 meses de prisión federal, además de tres años de libertad supervisada. Según la investigación, el cargamento localizado por las autoridades estadounidenses pesaba aproximadamente 951.2 kilogramos de marihuana, equivalentes a 2 mil 96 libras. Tras cumplir su condena, Sandoval regresó a México. Años después se incorporó a la estructura política de Morena en Baja California y, desde 2021, comenzó a desempeñar funciones dentro de la Secretaría de Bienestar estatal. Actualmente, la Plataforma Nacional de Transparencia lo identifica como personal de confianza, nivel 10, con el puesto de analista de Gestión de Proyectos, adscrito a la Oficina de la Persona Titular de la dependencia.

¿POR QUÉ FUE DETENIDO RUBÉN SANDOVAL EN ESTADOS UNIDOS? La investigación de las autoridades estadounidenses comenzó el 8 de octubre de 2011, cuando un tráiler aparentemente vacío ingresó a Estados Unidos por la garita comercial de Otay Mesa. De acuerdo con los documentos de la Corte del Distrito Sur de California citados por Punto Norte, durante una revisión realizada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) se detectó una anomalía en la pared frontal del remolque. Las autoridades realizaron una inspección más exhaustiva con apoyo de un agente canino especializado en la detección de personas y narcóticos. El perro reaccionó frente a la misma zona del vehículo. Posteriormente, un agente perforó la pared frontal y extrajo una sustancia vegetal de color verde que dio positivo para marihuana. En lugar de detener al conductor en ese momento, las autoridades permitieron que el tráiler abandonara la garita y agentes especiales de Homeland Security Investigations (HSI) comenzaron a seguirlo. El vehículo llegó hasta Lemon Grove, California, aproximadamente 30 kilómetros al norte de la frontera, donde los agentes localizaron a Alfredo López Martínez, Rubén E. Sandoval Chávez y Pedro Medina Amaya. Los documentos judiciales establecieron que los tres hombres se encontraban en el lugar donde estaba el remolque con el compartimiento oculto. Según la acusación citada por Punto Norte, Sandoval declaró que recibiría 300 dólares por hora para retirar remaches y tornillos del tráiler, abrir el compartimiento y ayudar a descargar la droga. La inspección permitió extraer del vehículo los más de 950 kilogramos de marihuana.

SANDOVAL FUE CONDENADO A 30 MESES DE PRISIÓN El 15 de noviembre de 2012, la jueza federal Irma E. González sentenció a Sandoval Chávez a 30 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, después de que se declarara culpable del delito de posesión de marihuana con intención de distribuirla. La sentencia también contempló la posibilidad de que fuera deportado o regresara voluntariamente a México, además de establecer la prohibición de reingresar ilegalmente a Estados Unidos. El Buró Federal de Prisiones estadounidense registró a Sandoval con el número 28788-298. De acuerdo con los registros citados por el medio, dejó de estar bajo custodia federal el 9 de diciembre de 2013. Punto Norte señala que actualmente Sandoval no cuenta con visa para ingresar a Estados Unidos. DE UN ANTECEDENTE PENAL A OPERADOR POLÍTICO EN MORENA Después de cumplir su condena, Rubén Sandoval desarrolló actividades políticas en Baja California y posteriormente se incorporó a la estructura de Morena. Su primer registro localizado por Punto Norte en la Plataforma Nacional de Transparencia corresponde al último trimestre de 2021. Aunque públicamente fue presentado como delegado de la Secretaría de Bienestar en Tecate, su plaza dentro de la dependencia correspondía a la de promotor, como personal de confianza. El nombramiento se produjo durante la gestión de Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, quien durante varios años encabezó la Secretaría de Bienestar y es identificado como uno de los principales colaboradores políticos de Julieta Ramírez. De acuerdo con la investigación, Jáuregui nombró a Sandoval como su representante en Tecate. Sandoval formalizó su afiliación a Morena el 21 de marzo de 2023, según el padrón de militantes citado por Punto Norte. Antes de su incorporación al proyecto morenista, había tenido participación en estructuras políticas relacionadas con el PRI en Tecate. Es hijo del profesor Joaquín Sandoval Millán, quien fue presidente municipal de Tecate por el PRI entre 2004 y 2007.

TAMBIÉN OPERÓ PARA ADÁN AUGUSTO LÓPEZ La participación política de Sandoval no se limitó a las actividades relacionadas con Julieta Ramírez. Durante el proceso interno de Morena de 2023 para definir la candidatura presidencial de 2024, Sandoval fue identificado como coordinador municipal en Tecate del equipo de Adán Augusto López Hernández. La estructura de López Hernández en Baja California estuvo encabezada por Netzahualcóyotl Jáuregui, mientras que Julieta Ramírez respaldó públicamente al entonces senador y exsecretario de Gobernación. En julio de 2023, el periódico El Mexicano identificó a Sandoval como coordinador municipal del proyecto de López Hernández en Tecate. En esa etapa, Sandoval participaba en recorridos por colonias y actividades destinadas a convocar a militantes para reuniones y asambleas relacionadas con el proceso interno de Morena. Punto Norte señala que estas actividades políticas ocurrieron mientras Sandoval mantenía un puesto dentro de la Secretaría de Bienestar estatal. Después de que Claudia Sheinbaum resultó ganadora del proceso interno de Morena, Sandoval continuó dentro de la estructura política de Julieta Ramírez. En marzo de 2024 fue identificado como coordinador de la campaña de Ramírez al Senado en Tecate.Ese mismo año también fue incorporado a la planilla encabezada por Román Cota Muñoz, entonces candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Tecate, como suplente del regidor Josué Abel Martínez Basilio. ACTUALMENTE TRABAJA EN LA SECRETARÍA DE BIENESTAR La información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia ubica actualmente a Rubén Sandoval como trabajador de confianza de la Secretaría de Bienestar de Baja California. Su puesto aparece como analista de Gestión de Proyectos, nivel 10, adscrito a la oficina de la persona titular de la dependencia. Las percepciones reportadas ascienden a 25 mil 317 pesos brutos. El cambio se produjo después de que Netzahualcóyotl Jáuregui dejó la Secretaría de Bienestar el 29 de junio de 2026, una semana después de que Julieta Ramírez se registrara en Morena como aspirante a la coordinación estatal, proceso relacionado con la definición de la candidatura a la gubernatura. De acuerdo con la investigación periodística, Jáuregui dejó a colaboradores vinculados con su estructura dentro de la dependencia.

RUBÉN SANDOVAL DENUNCIA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO Tras la difusión del reportaje de Punto Norte, Rubén Sandoval emitió el día de hoy un mensaje a través de sus redes sociales donde aceptó su pasado y denunció que la circulación de esta información se trata de una campaña de desprestigio en su contra. “Frente a la campaña de desprestigio financiada en mi contra a través de notas periodísticas dolosas, publicadas con el único fin de golpearme políticamente, manifiesto de manera contundente lo siguiente:” “Quienes operan y pagan por estos ataques intentan usar mi pasado como un arma, solo tengo que decir que: No niego que de joven cometí errores, pero asumí las consecuencias, enderecé mi camino con esfuerzo y hoy camino con las manos limpias. Creo fielmente en la reinserción social que tanto predican algunos en la tribuna, pero que olvidan en la práctica”, compartió Sandoval.

Con el avance del proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Baja California, la revelación del expediente penal de Sandoval Chávez salpica de forma directa el grupo político encabezado por Jáuregui y la senadora Ramírez Padilla.