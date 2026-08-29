Abren debate en redes por affaire de Rocha Moya y las batallas de farmear aura

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    Abren debate en redes por affaire de Rocha Moya y las batallas de farmear aura
    El escándalo del fin de semana pasado con Rubén Rocha Moya fue el gran tema en las redes sociales. Cuartoscuro

Otro tema que se posicionó en la agenda digital fue la supuesta amenaza a la seguridad en Mexicali

El regreso y posterior solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa abrió un intenso debate en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su permanencia en el cargo, sus presuntos vínculos con el crimen organizado y una posible ruptura entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el análisis de la conversación sociodigital de MW Group, correspondiente del 19 al 25 de agosto, el caso Rocha Moya concentró parte importante de las tendencias políticas de la semana, luego de que el mandatario anunciara el 21 de agosto su regreso a la gubernatura y al día siguiente solicitara nuevamente licencia por tiempo indefinido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/exdirector-de-la-dea-publica-video-con-ia-de-rocha-moya-aludiendo-a-su-posible-detencion-por-eu-quiza-me-quede-con-el-chapo-JD23136528

Entre las principales narrativas detectadas destacó, con 19.1 por ciento, la versión de una supuesta ruptura entre Sheinbaum y López Obrador, a partir de señalamientos de que Rocha Moya habría regresado al cargo por instrucciones del expresidente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/basta-de-simulaciones-exige-loret-a-la-4t-asumir-su-responsabilidad-por-entregar-sinaloa-al-narco-con-rocha-moya-PJ23088513

Otro 17.5 por ciento de las menciones criticó el regreso del gobernador y lo vinculó con presuntos nexos con el crimen organizado. Además, 14 por ciento cuestionó la separación del cargo y señaló una supuesta desorganización en el gobierno estatal.

El tema derivó también en protestas de empresarios, ciudadanos y políticos de oposición en Culiacán, quienes exigieron el fin del mandato de Rocha Moya.

DEL AURA A LA POLÉMICA

En contraste, una de las conversaciones de entretenimiento que más llamó la atención fue la de las llamadas batallas de “farmear aura”, una tendencia juvenil que generó memes, burlas y también defensas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/farmear-aura-y-la-historia-del-ser-humano-que-siempre-ha-intentado-convertir-la-percepcion-social-en-una-especie-de-juego-IA23015269

El 49.9 por ciento de las narrativas estuvo relacionado con memes bajo el concepto “entro a una batalla de aura y este es mi primer rival”, mientras que 24.5 por ciento destacó que estas actividades permiten a los jóvenes convivir presencialmente y recuperar espacios públicos.

La tendencia incluso alcanzó a figuras políticas, como Mario Delgado, quien fue objeto de críticas y burlas por sumarse a la dinámica.

MEXICALI ENCIENDE LAS REDES

Otro de los temas que se posicionó en la conversación nacional fue la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos para Mexicali, Baja California, ante una presunta amenaza contra instalaciones gubernamentales.

Según MW Group, 49 por ciento de las narrativas sobre el tema se concentró en informar sobre la alerta y la suspensión de viajes hacia la ciudad para personal gubernamental estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/alerta-en-mexicali-presunto-ataque-por-parte-de-los-rusos-brazo-armado-del-cartel-de-sinaloa-FE23051411

El asunto generó además especulaciones sobre un supuesto vínculo con el robo de un cargamento de drones en el AIFA y un eventual ataque atribuido a integrantes de “Los Rusos”. Canadá replicó posteriormente la alerta.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer la amenaza que habría originado el aviso, mientras el Gabinete de Seguridad señaló que no existían elementos para acreditar la alerta de viaje estadounidense.

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