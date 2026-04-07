Reportan ‘reforzamiento’ a columnas del Tren Maya ante hundimientos del suelo kárstico

“Están reparando las columnas -y vamos a ponerlo entre comillas— o lo que soporta el peso del tren, porque seguramente se está hundiendo. Esto puede ser porque están fallando las columnas mismas que ya hemos reportado, que muchas de ellas estaban en muy malas condiciones, que no fueron bien construidas, o porque el lugar donde se asentaron las dichasas columnas, pues, está cediendo”, dijo el ambientalista José Urbina, fundador del proyecto Cenotes Urbanos e integrante de Sélvame del Tren.

La organización civil planteó que los pilotos se han comenzado a hundir, como lo había advertido, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que no cuenta con información al respecto.

La organización ambientalista Sélvame del Tren, que exhibió irregularidades en la construcción del Tren Maya , ahora reportó obras de “reforzamiento” de pilotos que el Ejército clavó en el Tramo 5, de Cancún a Tulum, Quintana Roo, en un terreno de piedra caliza y sobre cenotes y cuevas.

"El territorio es kárstico, la caliza está en continuo proceso de evolución. Hay colapsos, hay microcolapsos, y, pues, imagínate si perforas millas de veces el suelo, haces como una línea de corte, beneficiando que se provoca este tipo de colapsos, y además estás poniendo peso y vibración encima. Era evidente que se iba a estimular. No sabemos exactamente por qué, pero están reparando en diferentes lugares poniendo más columnas o convirtiéndolas en zapatas" ,

Durante la construcción del Tren Maya, Sélvame del Tren ganó amparos para frenar el Tramo 5 que, de ser proyectado a la orilla de la carretera, fue introducido a la selva por orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien para evitar supuestamente el daño ambiental, autorizó la colocación de millas de pilotos a 25 metros de profundidad en los 112 kilómetros de Cancún a Tulum.

Desde enero de 2024, los integrantes de Sélvame del Tren documentaron la contaminación del agua y la corrosión de los pilotos introducidos en el sistema de cuevas y ríos subterráneos.

En ese mismo año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) admitió ante un juez federal que las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya habían causado daños a cenotes, cavernas y ríos subterráneos y, por tanto, habían incumplido una de las condiciones que se fijaron en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.

“Quién sabe cuántas otras de estas 15 mil columnas que hay allí están en una situación particular a la que no tenemos acceso y, pues, va a haber que hacer alguna reparación en algún momento” , dijo Urbina.

Un ingeniero civil de la Península de Yucatán difundió las obras que se llevan a cabo en las columnas del Tren Maya, pero fue rechazado por los supuestos responsables, quienes le dijeron que prohibido está por ser obra federal.