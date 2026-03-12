$!INAH encuentra depósito ritual de hace miles de años Yaxché de Peón, Yucatán, cerca del Tren Maya

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, informó sobre la localización de un depósito ritual en la localidad de Yaxché de Peón, en el municipio de Ucú, Yucatán, durante trabajos de salvamento arqueológico en las obras del Tren Maya.

“Este hallazgo amplía el conocimiento sobre la profundidad histórica de las culturas que han dado forma a nuestro territorio y muestra la importancia del trabajo arqueológico para estudiar y preservar el patrimonio de México”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Sheinbaum la Tumba 10 de Huitzo... el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) destacó que el descubrimiento ofrece nuevas perspectivas sobre el pensamiento simbólico y la construcción sociopolítica de las comunidades mayas del periodo Preclásico Medio/Tardío, aproximadamente entre 1000 a.C. y 250 d.C.

DESCUBRIMIENTO DE DEPÓSITO RITUAL DURANTE LABORES DEL TREN MAYA

A través de un boletín informativo el Instituto de Historia destacó que el hallazgo, hecho el 21 de enero, se derivó del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Libramiento Ferroviario Multimodal Mérida-Progreso (Frente 1), vinculado al Tren Maya.

De acuerdo con el INAH, estas labores iniciaron desde junio de 2025 y concluirán a mediados de 2026, a cargo de un equipo de especialistas la propia institución, liderados por el arqueólogo Manuel Pérez Rivas.