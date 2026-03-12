INAH encuentra depósito ritual de hace miles de años Yaxché de Peón, Yucatán, cerca del Tren Maya
Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, informó sobre la localización de un depósito ritual en la localidad de Yaxché de Peón, en el municipio de Ucú, Yucatán, durante trabajos de salvamento arqueológico en las obras del Tren Maya.
“Este hallazgo amplía el conocimiento sobre la profundidad histórica de las culturas que han dado forma a nuestro territorio y muestra la importancia del trabajo arqueológico para estudiar y preservar el patrimonio de México”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.
Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) destacó que el descubrimiento ofrece nuevas perspectivas sobre el pensamiento simbólico y la construcción sociopolítica de las comunidades mayas del periodo Preclásico Medio/Tardío, aproximadamente entre 1000 a.C. y 250 d.C.
DESCUBRIMIENTO DE DEPÓSITO RITUAL DURANTE LABORES DEL TREN MAYA
A través de un boletín informativo el Instituto de Historia destacó que el hallazgo, hecho el 21 de enero, se derivó del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Libramiento Ferroviario Multimodal Mérida-Progreso (Frente 1), vinculado al Tren Maya.
De acuerdo con el INAH, estas labores iniciaron desde junio de 2025 y concluirán a mediados de 2026, a cargo de un equipo de especialistas la propia institución, liderados por el arqueólogo Manuel Pérez Rivas.
ESTE FUE EL HALLAZGO HISTÓRICO CERCA DEL TREN MAYA
Se trata de una estructura rectangular de 14 metros por 10.8 metros de ancho, la cual fue denominada Monumento TC_17294. Fue edificada en un solo momento constructivo y cuenta con una elevación de 0.45 metros, con ausencia de estructuras superiores habitacionales y un diseño que permitía la entrada desde cualquier flanco.
El INAH destacó que estas características sugieren que se trató de un espacio semipúblico y que se trataba de un área de asamblea, donde la comunidad se congregaba para la toma de decisiones o la realización de ceremonias, lo que contribuía a consolidad la cohesión social.
Bajo el relleno constructivo de la parte norte, se hallaron dos contextos rituales, que habrían sido colocados de forma previa a la edificación, como ofrenda fundacional: en el primero, resaltó una vasija fragmentada con forma de calabaza, hallada a 1.10 metros de profundidad. Este elemento se asocia con la fertilidad y el sustento, por lo que se considera que era una población agrícola, según la cosmogonía mesoamericana.
Asimismo, se detectó un abrigo en la roca madre de 1.10 metros por 0.50 de altura, en el que reposan restos óseos, posiblemente de un venado, fragmentos cerámicos, datados hacia el periodo referido, y un pedazo de caracol marino.
El segundo contexto se ubico un metro más al oeste, con una amplia variedad de cerámica del periodo Preclásico Medio/Tardío (1000 a.C.-250 d.C.), además de restos óseos de venado y una cuenta circular de piedra caliza, lo que refuerza la teoría de que sus antiguos habitantes consagraron el espacio antes de su desplante arquitectónico.
SIMBOLISMOS DEL DEPÓSITO RITUAL
Expertos determinaron, hasta el momento, que el uso de contextos naturales era para depositar ofrendas de prácticas rituales, en las que se relacionaba el plano terrenal con el inframundo.
“La presencia de restos de venado en la ofrenda sugiere implicaciones simbólicas de la vinculación del animal en el pensamiento maya, como un ser conectado con la vivencia humana, señor de los montes y dador de bienestar al ser humano”, refiere la coordinadora del proyecto, Susana Echeverría Castillo.
El hallazgo contribuye a la comprensión del uso del espacio y de las actividades que definieron la identidad de dichos conjuntos arquitectónicos tempranos.