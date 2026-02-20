Reportan un civil abatido en enfrentamiento en Parás, Nuevo León

Un civil armado resultó abatido durante un enfrentamiento entre presuntos miembros del crimen organizado y elementos de Fuerza Civil en Parás, Nuevo León.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, como parte de las acciones estratégicas de inteligencia e investigación, se activó el Operativo Muralla en ese ayuntamiento.

Los hechos se registraron en una zona despoblada del municipio y dieron como resultado un civil armado abatido, el decomiso de un arma larga, diversos cargadores y equipo táctico.

En los sucesos no se reportaron policías heridos y se continúa la inspección en el lugar en busca de más civiles armados.

La información que se tiene hasta ahora es preliminar.